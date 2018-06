Podem i PSOE col·laboraran per fer guanyar l'esquerra a les eleccions

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i el líder de Podem, Pablo Iglesias, van coincidir ahir en la necessitat de col·laborar en aquesta nova etapa que s'obre després de les sortida de Mariano Rajoy de la Moncloa perquè «l'esquerra pugui gua-nyar les properes eleccions».

Durant el cara a cara protagonitzat per tots dos durant el debat de la moció de censura, Iglesias va demanar al líder socialista que formi un Govern de coalició amb el seu partit morat, petició a la qual Sánchez no va respondre expressament, si bé va voler deixar clar que no ha negociat gens amb Podem i li va agrair la seva «generositat» davant la moció de censura. Parafrasejant l'expresident socialista xilè Ricargo Lagos, Sánchez va assegurar que tots dos han d'anar a les properes generals deixant clar que poden «governar un país en unes circumstàncies tan difícils com les que ha deixat Rajoy».

«Hem treballat en comunitats i ajuntaments, i ens va bé. Vostè diu que cal anar a eleccions generals, jo dic que hem de guanyar junts les eleccions generals», li va contestar Iglesias. Davant aquesta afirmació, en la seva última intervenció del debat, Sánchez va agrair a Iglesias la seva «generositat» i la seva «predisposició» per «caminar junts» en moltes de les polítiques que vol posar en pràctica i «per crear aquestes condicions que perquè l'esquerra pugui guanyar les eleccions».

D'altra banda, el secretari general del PSOE va defensar la Constitució i va dir que proposaran reformar-la per incloure un nou encaix territorial, després de la intervenció del líder de Podem, que li va demanar un «pas endavant» en el concepte de plurinacionalitat. Sánchez va dir que és «legítim» que Podem defensi el dret a l'autodeterminació de Catalunya, però va avançar que no coincidirà amb les peticions de la formació d'Iglesias i, per tant, va tancar la porta a incloure aquest dret en la reforma que volen impulsar.