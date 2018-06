Torra es querella per «prevaricació» contra Rajoy i Santamaría

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat avui una querella davant el Tribunal Suprem per un presumpte delicte de "prevaricació per omissió" contra Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría, per la seva negativa a publicar el decret de nomenament del Govern del 19 de maig.

La querella, presentada davant la Sala Penal del Tribunal Suprem, argumenta que la decisió de no publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el decret, que incloïa el nomenament com a consellers de Jordi Turull i Josep Rull -en presó preventiva- i d'Antoni Comín i Lluís Puig -fugits a Bèlgica-, va ser "arbitrària, extralimitadora de competències i sense cap empara legal".