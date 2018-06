Presó incondicional per a quatre dels condemnats d'Altsasu per risc de fugida

La secció primera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha acordat l'ingrés a la presó –incondicional i sense fiança- de quatre dels condemnats per l'agressió a dos guàrdies civils i les seves parelles d'Altsasu (Navarra). La Guàrdia Civil ha detingut aquest matí a la localitat navarresa Julen Goicoechea, Iñaki Abad, Jon Ander Cob i Aratz Urraizola, condemnats per l'Audiència Nacional a penes que van fins als 13 anys de presó per atemptat als agents de l'autoritat i lesions, tot i que descartava el delicte de terrorisme. Tots quatre estaven encara en llibertat provisional després del judici. La Fiscalia havia sol·licitat l'ingrés a la presó tot i que la sentència no és ferma perquè considera que les penes són elevades i existeix risc de fugida. El tribunal entén que l'arrelament personal i familiar de tots quatre "no desvirtua" el risc de fugida i ha ordenat l'ingrés a presó. Amb el seu empresonament, ja són set dels vuit condemnats els que estan entre reixes. La sentència es pot recórrer davant el Tribunal Suprem.

La sala considera que els indicis de criminalitat que existien contra tots quatre s'han vist "consolidats" amb una sentència que els condemna a penes que no baixen dels 9 anys i que arriben als 13. I per tant, tem que si continuen en llibertat fins que la sentència sigui ferma poden fugir a l'estranger. El tribunal, doncs, segueix el criteri de la Fiscalia que havia demanat empresonar preventivament tots quatre joves.

Tots quatre han estat detinguts aquest matí a Altsasu per la Guàrdia Civil. Les famílies dels joves han denunciat la "demostració innecessària de l'ús de la força" que han fet els agents per detenir-los. En conèixer la notícia de l'empresonament, també han piulat al compte de Twitter que ho consideren una injustícia.



Set dels vuit condemnats, entre reixes



L'Audiència Nacional va condemnar Oihan Arnanz i Iñaki Abad a 13 anys de presó, Jokin Unamuno i Adur Ramírez de Alda a 12 anys; Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea i Aratz Urrizola, a 9 anys i Ainara Urkijo a 2 anys de presó. Excepte Ainara Urkijo, que va ser condemnada per un delicte d'amenaces i desordres públics i és l'única que ara es troba en llibertat, la resta dels acusats se'ls ha declarat culpables dels delictes d'atemptat als agents de l'autoritat i lesions.

En el cas d'Iñaki Abad i Oihan Arnanz se'ls va condemnar també per desordres públics. La fiscalia sol·licitava entre 12 any i 6 mesos i 62 anys i 5 mesos de presó per als joves d'Altsasu i mantenia l'acusació del delicte de terrorisme.

Els fets es van produir a l'octubre del 2016 després d'una baralla de matinada entre membres de la Guàrdia Civil (fora de servei), les seves parelles i els joves en un bar d'Altsasu. Abans del judici, tres dels joves ja es trobaven en situació de presó preventiva des de feia més de 500 dies. Per tant, l'única dels condemnats que queda actualment en llibertat és Ainara Urkijo, la resta estan tots entre reixes.