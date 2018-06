Els detinguts de la Razzmatazz, lliures perquè la menor frena la denúncia

El titular del jutjat d'instrucció número 22 de Barcelona va deixar en llibertat els dos joves detinguts arran d'una denúncia per violació d'una menor a la sala Razzmatazz de Barcelona, atès que tant la família de la noia com la Fiscalia van desistir d'exercir accions penals. El jutge va decidir deixar en llibertat els dos investigats, la detenció dels quals es va prorrogar ahir, després que la menor hagués comparegut ahir als jutjats de Barcelona per sotmetre's a una exploració en relació amb la denúncia de violació que va presentar, segons fonts jurídiques.