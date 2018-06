La Generalitat demana explicacions a Interior per les imatges d'Estremera

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, va assegurar ahir que el Govern demanarà explicacions a Serveis Penitenciaris pel vídeo on es veu a la presó l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Joaquim Forn i Raül Romeva, difós dimecres a la nit pel diari Ara i que ràpidament es va escampar a les xarxes socials.

En la primera roda de premsa després del Consell Executiu un cop aixecat l'article 155, Artadi va assegurar que són «imatges dures i impactants» i que demanaran explicacions per si s'han vulnerat els drets dels quals apareixen en les imatges publicades per l'Ara. També va afirmar que seria «inexplicable» que no hi hagués conseqüències. «La duresa de les imatges realment mostra la situació que està succeint a Espanya», va lamentar la consellera, que espera que aquesta situació es reverteixi.

Per la seva banda, Institucions Penitenciàries, que depèn del ministeri d'Interior, va obrir una investigació per esclarir la gravació de les imatges. La decisió es pren a instàncies pròpies i per esclarir els fets, segons fonts de l'organisme. L'advocat de Junqueras i Romeva, Andreu Van den Eynde, va enviar un fax aquest dimecres al director del centre penitenciari demanant que s'iniciés una investigació amb l'objectiu de «protegir» els seus clients i «que no torni a passar».

En ser preguntada per si el seu Executiu aposta per l'acostament dels independentistes empresonats, Artadi va aclarir que el que el Govern demana «no és l'acostament, sinó la llibertat», perquè, si no, seria reconèixer que els seus fets justifiquen la presó provisional dictada. Artadi va afirmar que el nou Govern central dirigit per Pedro Sánchez –que va qualificar de suposadament progressista– «té marge» d'actuació per revertir la situació dels presos.

Així, va demanar a l'Executiu central un canvi de rumb respecte a la línia del Govern del PP, encara que va rebutjar aclarir si la via que ha de prendre Sánchez és que la Fiscalia retiri les acusacions contra aquests dirigents. Artadi va demanar que la no judicialització de la política que exigeix al PSOE també es tingui en compte amb la «persecució a ciutadans i artistes» dels últims mesos, va dir.



Les imatges d'Estremera

La publicació de la imatges ha aixecat les crítiques d'alguns dirigents polítics independentistes, com la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que des de l'estranger va afirmar que «ni ells ni les seves famílies s'ho mereixen». «És indigne. Com pot ser que es pugui fer una gravació com aquesta en una presó? I això no exonera al mitjà. No n'hi ha prou amb la presó injusta i cruel que pateixen, que a més s'han de publicar aquestes imatges. Patètic!», va criticar en un tuit recollit per Europa Press.

La dona de Romeva, Diana Riba, va criticar, també a Twitter: «En el nostre cas, el sistema penitenciari permet gravar imatges il·legalment, però no fer un tràmit legal com el trasllat. Us volem a casa i lliures». I l'exconseller de Justícia Carles Mundó (ERC) va dir via Twitter: «M'emociona veure de nou aquests espais de la presó d'Estremera on vaig viure 33 dies de la meva vida. Són les imatges de la injustícia i també de la dignitat que mai ningú els traurà».