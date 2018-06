Desbordem, una candidatura alternativa a Colau i Domènech

La plataforma Desbordem va presentar ahir una candidatura alternativa a la de Xavier Domènech i Ada Colau per liderar el partit dels comuns de cara a les eleccions que se celebraran entre final d'aquest mes i principi de juliol per elegir la nova executiva. Segons informa la plataforma en un comunicat, Desbordem ha presentat una candidatura formada per 30 persones, entre les quals destaquen la diputada d'En Comú Podem al Congrés Sònia Farré, el regidor de Comú de Lleida Sergi Talamonte, l'activista ecologista Quim Pérez o l'activista feminista Sandra Ezquerra.