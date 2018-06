Domènech demana a Torra voluntat d'acord real i una taula per al diàleg

El líder dels comuns, Xavier Domènech, va emplaçar ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, a reunir-se amb Pedro Sánchez amb una «voluntat d'acord real» i li va plantejar la necessitat de crear una «taula per al diàleg» a Catalunya per buscar «vies de solució». La portaveu del Govern, Elsa Artadi, va afirmar que Torra havia acollit la proposta.

Domènech va dir que «el diàleg, la negociació i els acords els han de pilotar el Govern central i el Govern, però també són necessaris grans consensos interns al país» per enfortir la posició de Catalunya de cara a les negociacions amb l'Executiu. Per als comuns, alguns dels temes que podrien consensuar-se són la recuperació de les institucions catalanes, «mesures clau» per promoure «la distensió» i començar a desencallar la situació, com demanar l'acostament dels dirigents sobiranistes a la presó, ja que això «depèn d'institucions penitenciàries», al costat de possibles «vies de resolució del conflicte» que reconeguin la «personalitat política» de Catalunya.