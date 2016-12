ICV reclama al Govern que inclogui en el pressupost equipaments pendents

Iniciativa per Catalunya Verds ha presentat una quinzena d'esmenes al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2017 que fan referència a inversions pendents a la Catalunya Central.

Entre les esmenes presentades destaquen les demandes d'equipaments com els nous edificis de les escoles Les Bases i Valldaura de Manresa, l'institut Cardener de Sant Joan, l'escola La Serreta de Santpedor, millores a la de Balsareny i el nou CAP de Navarcles.

Pel que fa a infraestructures i mobilitat al Bages, Catalunya Sí que es Pot ha entrat esmenes per l'alliberament de la C-16, la construcció dels enllaços amb el Pont i Viladordis, la finalització dels enllaços de la C-55 amb Sant Vicenç, l'increment de trens de rodalies semidirectes entre Barcelona i Manresa, així com la nova estació d'autobusos de Berga. Reclamen també la intervenció de l'ACA per evitar inundacions al barri de la Farinera de Sant Vicenç.