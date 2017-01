Entitats de Sant Vicenç promouen la construcció d´un alberg municipal

Una dotzena d´associacions, col·lectius i clubs de Sant Vicenç de Castellet han unit esforços per promoure la creació d´un alberg al municipi. Les diferents entitats treballen en la definició d´aquesta iniciativa, que finalment es farà arribar a l´Ajuntament, la institució que s´haurà d´encarregar de dur-la a terme. Entre les possibles ubicacions que proposen per al nou equipament hi ha l´edifici de Cal Soler, l´antiga caserna de la Guàrdia Civil o els terrenys municipals que hi ha al sector de la Renfe.

La idea de promoure un equipament d´aquestes característiques va néixer, ara fa un any, de l´Associació Cultural i Gastronòmica Ceps i Manduca, que l´ha anat fent extensiva a totes les entitats del municipi. De moment, la iniciativa ja té l´adhesió de tretze associacions, clubs i col·lectius, que l´han valorat de forma positiva pel seu efecte dinamitzador. El grup promotor, que ara treballa en la redacció del projecte, espera rebre el suport i implicació de més entitats santvicentines.

Valentí Carrera, del grup promotor de l´alberg, assegura que representen «una part significativa del teixit associatiu de la població», que amb aquest espai podria ampliar el seu ventall d´activitats amb «trobades, campus, jornades i intercanvis», que es podrien allargar diversos dies. D´altra banda, l´equipament podria oferir allotjament als viatgers i caminants que fan el Camí de Sant Jaume i el Camí de Sant Ignasi (que passen pel municipi), i podria ser «un punt d´informació del Parc Natural de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt», tots dos a tocar del poble.

El projecte també contempla les finalitats socials de l´alberg, que «en cas de necessitat també podria ser un lloc d´acollida», apunta Carrera. En aquest sentit, podria allotjar puntualment persones afectades per «desnonaments, violència a la llar, sinistres o desgràcies naturals o imprevistos que poden sorgir». Les associacions implicades en la iniciativa tenen clar que «qui l´ha de dur a terme és una institució, i la més propera és l´Ajuntament», diu Carrera. Per aquest motiu, un cop tinguin redactat el projecte el faran arribar de forma oficial al consistori perquè «se´l faci seu».

El grup promotor proposa una desena d´emplaçaments possibles per a l´alberg, des d´edificis municipals fins a diversos solars de titularitat pública o propietats privades. Les principals ubicacions que es proposen són Cal Soler, un edifici de tres plantes del qual actualment només se n´utilitza una; l´antiga caserna de la Guàrdia Civil, que està tancada i en desús, o els terrenys del sector de la Renfe, al costat de l´ambulatori, que són de propietat municipal.

Actualment, les associacions, col·lectius i clubs que donen suport a la idea que porta per nom «Un alberg per a Sant Vicenç de Castellet» són el Centre Excursionista de Sant Vicenç de Castellet, l´Associació Musical Castellet, la Societat Cultural l´Estrella, l´AMPA del FEDAC Sant Vicenç, el Club Hoquei Castellet, el Club Natació Castellet, la Coral Al Vent, la Colla de Geganters, l´Associació Cultural Col·lectiu El Breny, l´Esbart Dansaire Santvicentí, el Centre de Cultura Popular Carme Baldelló, Kick Boxing Pugnator Castellet i l´Associació Cultural i Gastronòmica Ceps i Manduca.