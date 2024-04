Sant Joan acollirà una cursa solidària amb la natura per l’entorn del Collbaix

En el marc de la jornada Let’s Clean Up Europe, el pròxim 12 de maig, Sant Joan de Vilatorrada organitza un Correcull, una cursa solidària amb la natura per l’entorn de la muntanya del Collbaix. Aquesta activitat vol activar la consciència ambiental entre les persones esportistes, i apel·lar a la seva capacitat d’acció per la natura. És una cursa per equips on es corre i es recullen residus abandonats a l’espai natural.

Aquesta proposta educativa impulsada des de Suècia amb el nom de Plogging, uneix l’activitat física amb el respecte pel medi ambient. Es tracta de sortir a córrer i anar recollint les deixalles que els corredors es van trobant pel camí. A Catalunya aquesta proposta es popularitza amb el nom de Correcull i uneix l’acció dels verbs, córrer i recollir.

Aquest any, el grup de les Voluntàries Mediambientals, l’entitat VEC Clycing&Run i l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, han decidit dur a terme un Correcull en el marc de la jornada del Let’s Clean Up Europe, amb l’objectiu que sigui un acte anual i permanent en el calendari del municipi i de la comarca, mai s’ha fet al Bages un format similar. Els organitzadors asseguren que «és una cursa solidària, original i sostenible, on pots gaudir de l’esport mentre ajudes la natura».

Dos recorreguts a l'entorn del Collbaix

El primer Correcull del Bages tindrà lloc el pròxim 12 de maig, consistirà a escollir entre dos recorreguts per l’entorn de la muntanya Collbaix, caminant o corrent. La sortida està prevista al Mas Llobet a les 9.30 h, i una hora abans, a partir de les 8.30 h, es podrà recollir el material, les bosses per fer la recollida i els dorsals.

L’activitat serà per equips, sense límit de membres, i amb l’opció de fer-ho individualment, i s’han establert dos recorreguts, un de 6 km, més familiar, que es pot fer caminant o corrent, i un altre, de 12 km, més competitiu, que només es pot fer corrent. Es preveu un avituallament a mitjan camí dels dos recorreguts, per agafar forces.

Acte de final de festa

Un cop finalitzada l’activitat, es pesaran els residus de tots els equips participants i hi haurà un acte final de festa, amb animació, obsequis, refrigeri i diversitat de sortejos, on s’entregaran els premis a l’equip més ràpid, el que hagi recollit més residus, i a l’equip més correcull, que serà escollit entre el jurat format per les entitats organitzadores, i aquests s’entregaran per cada recorregut.

Per fer l’activitat s’ha de portar roba i calçat còmode, guants de jardineria per fer la recollida de residus, i un got per beure aigua a l’avituallament i al final de l’activitat. És una activitat gratuïta i cal inscripció prèvia. Les places són limitades i les inscripcions es poden fer fins al divendres 10 de maig i al mateix dia al Mas Llobet, sempre que quedin places.

El Let’s Clean Up Europe és una acció iniciada des de La Comissió Europea per conscienciar sobre la quantitat de residus que es llencen de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d’aquests residus abocats il·legalment als entorns naturals, mitjançant la participació ciutadana i el voluntariat.