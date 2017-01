La 5a edició del curs Bojos per la Ciència arrenca divendres a Món Sant Benet

La Fundació Catalunya-La Pedrera donarà aquest divendres el tret de sortida al programa Bojos per la Ciència, amb l'acte inaugural a Món Sant Benet.

La proposta va néixer fa cinc anys amb l'objectiu d'estimular les vocacions centífiques entre els joves, i per això els convida a treballar en centres de recerca al costat d'investigadors. Enguany es preveu que hi participin 201 estudiants de batxillerat. En total, hi haurà vuit cursos en vuit disciplines, que començaran dissabte.

La inauguració, a 1/4 de 6 de la tarda, inclourà una conferència a càrrec de la investigadora en informàtica Núria Oliver. També hi intervindran el director de l'àrea de Coneixement i Recerca de la Fundació Catalunya-La Pedrera, Lluís Farrés, i representants dels centres de recerca; i hi haurà el testimoni de tres joves que van participar en el programa.