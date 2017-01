El sector de l´antiga Dresca de Navarcles, abandonat i sense rumb vuit anys i mig després de tancar

Vuit anys i mig després del seu tancament, el complex fabril de l'antiga Dresca de Navarcles es manté en un estat d'abandonament total, després que la crisi va impedir la seva transformació en una gran àrea d'equipaments i habitatges com s'havia previst. En lloc d'això, actualment són uns terrenys plens d'herbes i pendents de subhasta des de fa més d'un any, i l'Ajuntament denuncia «l'estat deplorable» en què es troba el solar, segons ha lamentat l'alcalde, Llorenç Ferrer.

Es tracta d'un espai d'uns 55.000 metres quadrats a tocar del nucli urbà que va quedar en desús després que l'antiga fàbrica que hi havia tanqués portes a mitjan 2008. Amb la fallida, el recinte fabril va passar a mans dels actuals Banc Popular, CatalunyaCaixa (ara el BBVA) i d'un particular, com a administradors concursals, que després d'un procés fracassat de requalificació dels terrenys –que es va iniciar però va quedar aturat per la crisi (vegeu més informacó al desglossat d'aquesta pàgina)–, fa temps que tenen encallat i sense data posar el solar a subhasta.

El desembre del 2015 hi va haver un primer intent per subhastar els terrenys, i fins i tot ja hi havia una data assenyalada, però a última hora els creditors en van demanar la suspensió al·legant la possibilitat «d'altres vies d'acord», segons han explicat fonts del jutjat mercantil número 5 de Barcelona encarregat del procés. Un any més tard, la situació continua encallada, i la tardor passada el mateix jutjat va fer un requeriment als administradors concursals perquè resolguin la situació. De moment, però, no s'ha fet pública cap nova data per a la subhasta, en espera d'una resposta per poder-la concretar

Malestar a l'Ajuntament

L'estat d'abandonament i d'imprecisió que arrossega de fa temps aquest solar ha començat a generar un cert malestar a Navarcles: «sabem que aquest procés respon a una lògica privada, però com a Ajuntament ens lamentem pel fet que hi ha uns terrenys fets malbé al mig del poble i de no tenir cap interlocutor vàlid per poder avançar» mentre continuïn en mans dels adminisradors concursals, diu l'alcalde, Llorenç Ferrer, que demana a les parts implicades que desencallin la situació el més aviat possible.

L'alcalde lamenta que els concursals no es fan càrrec del manteniment del solar. «Diuen que no tenen diners i no ho poden endreçar», però mentrestant, en aquests terrenys hi va creixent l'herba, «vam haver de refer unes tanques que es van trencar», i fins i tot apunta el «risc» de prendre mal que pot ocasionar el seu estat d'abandonament per als veïns, tenint en compte que és un lloc per on es pot entrar fàcilment. A més, fa uns mesos hi va haver un petit incendi per l'acumulació de cartrons i herbes.

L'alcalde admet «el problema» que hi ha actualment per poder donar sortida a aquests terrenys, pels quals l'Ajuntament demanarà als seus futurs propietaris que paguin la contribució que els correspon i ho tinguin net i endreçat. El procés de requalificació que es va engegar en el seu dia, i que havia de servir als concursals per pagar els deutes de l'empresa, va quedar parat amb la crisi «i ara no té cap sentit». Tanmateix, Ferrer diu que cal buscar una solució «i poder trobar un interlocutor amb qui posar-nos d'acord sobre què s'hi pot acabar fent».