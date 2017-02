L'Assemblea d'Electes pel procés a la regió central arrenca dissabte a Artés

Coordinar esforços i garantir la unitat política davant les adversitats que plantegi l'estat contra el referèndum i el procés. Aquest és, a grans trets, l'objectiu de l'Assemblea d'Electes que s'està formant a escala de Catalunya (Aecat), i que aquest dissabte constituirà a Artés la coordinadora que agrupa les comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, de moment, amb un terç de càrrecs apuntats.

Representants de partits sobiranistes i d'Òmnium i l'ANC al Bages van explicar ahir a Manresa els objectius de l'assemblea com a prèvia a l'acte de dissabte a Artés, i van fer una crida a noves adhesions a través d'un formulari a la web aecat.cat. La proposta és oberta a alcaldes, regidors, diputats al Parlament i al Congrés, senadors i eurodiputats, i segons les últimes dades fetes públiques per l'assemblea hi ha més de 9.000 persones inscrites en el conjunt de Catalunya. En el cas de les comarques centrals, el Moianès ha assolit el 44 % d'inscripcions, el Bages supera el 36 %, el Berguedà gairebé arriba al 27 %, i el Solsonès es troba al 22,6 %. L'objectiu és que vagi creixent, amb càrrecs electes de partits sobiranistes, però també «d'independents o de l'àrea dels comuns», apuntava ahir Josep Emili Puig, del secretariat de l'ANC al Bages. I és que aquesta assemblea es considera «un element indispensable d'unitat i transversalitat que pot ser decisiu en un moment d'enfrontament amb l'estat». En aquest mateix sentit, el president d'Òmnium Bages, Jordi Corrons, va subratllar que aquesta assemblea «és més necessària que mai» per fer front a un estat «que no es quedarà quiet», i també de cara a la celebració d'un referèndum «per al qual s'haurà de fer campanya i obligarà entitats i partits a coordinar-nos».

A l'acte d'ahir també hi van assistir representants de partits sobiranistes de la comarca, que igualment van destacar la necessitat de mantenir la unitat «i de caminar plegats per dignitat de país», segons va apuntar la regidora del PDeCAT a l'Ajuntament de Manresa Àuria Caus. La també regidora de Manresa, la republicana Mireia Estefanell, va subratllar que aquest acte «és un pas més en el compromís de treballar per la República catalana que vam prendre amb el nostre càr-rec», i la regidora guardiolenca Anna Llobet, de Demòctrates, va destacar «el caràcter transversal» d'aquesta iniciativa.



Polítics i entitats seran a Artés

L'acte de dissabte a Artés tindrà una primera part de caràcter intern i d'organització dels diversos càrrecs electes, i a 2/4 d'1 començarà la presentació oficial a Cal Sitges. Hi haurà una benvinguda per part de l'alcalde, Josep Candàliga, i es donarà pas a un torn de parlaments amb el regidor d'Avià Llorenç Altozano; l'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer; els diputats bagencs Adriana Delgado (ERC) i David Bonvehí (PDeCAT); el president d'Òmnium, Jordi Cuixart; el president de l'ANC, Jordi Sànchez; i la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras.