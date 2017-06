ERC demana 87 milions d'euros d'inversió al Bages en els pressupostos de l'estat

ERC ha presentat 32 esmenes als pressupostos generals de l'estat per al 2017 referides a projectes d'inversió al Bages, i que en total sumen 87.124.931 euros. El partit ja les ha registrades perquè la setmana que ve es puguin debatre al Senat, després que els comptes ja han superat el tràmit a la cambra baixa, i ahir alcaldes i regidors del partit a la comarca en van exposar els detalls a Manresa, amb presència de la senadora bagenca Mirella Cortès.

Aquestes 32 esmenes formen part d'un paquet de més de 800 que el partit ha recollit arreu dels Països Catalans, fruit d'un treball de camp en contacte amb alcaldes i regidors «tant dels governs com de l'oposició, perquè volem que sigui en benefici del territori», matisava ahir Cortès, i també s'han recollit demandes d'altres sectors com l'empresarial.

En total, al Bages s'han recollit 32 propostes dels municipis d'Avinyó, Callús, Cardona, Cas- tellbell i el Vilar, Fonollosa, Manresa, Monistrol de Montserrat, Sallent, i Sant Feliu Sasserra. La partida més elevada fa referència a l'execució de millores del traçat de la línia de Renfe entre Manresa i Terrassa, que s'imputa a Manresa pero és en benefici de tot el territori, apuntava ahir el primer tinent d'alcalde d'aquest Ajuntament, Marc Aloy. Són 27 milions que responen a millores en aquest tram, però que formen part d'un paquet més ampli que també inclou el túnel de Montcada i la tercera via de Cerdanyola a Sabadell. «Reivindiquem el pla d'infraestructures aprovat el 2009» i que encara no s'ha executat, remarcava Aloy.

Altres projectes destacats són els 15 milions per a la reconversió industrial i social de la conca potàssica a Sallent; 8 milions més per a la urbanització de la Vall del Montserrat, a Castellbell; també 8 milions per a la residència de Sallent; o els 4 milions per a la de Sant Feliu Sasserra i per a una sala polivalent a Callús.

A la presentació d'ahir també hi havia el president comarcal d'ERC i regidor a Castellbell, Albert Mulero; i els alcaldes d'Avi-nyó, Eudald Vilaseca; i de Monistrol de Montserrat, Joan Miguel. Tots van coincidir que el dèficit fiscal que viu Catalunya també ofega els ajuntaments, amb l'afegit que han de limitar la despesa per complir amb la llei d'estabilitat pressupostària.