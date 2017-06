La futura planta de purificació de Sallent produirà 150.000 tones anuals de sal de desgel

ICL ha fet un altre pas per posar de manifest que la intenció de posar en marxa mesures alternatives per minimitzar els abocaments al Cogulló és un propòsit sòlid. L'empresa que explota les mines de potassa del Bages va presentar ahir a l'Ajuntament de Sallent el projecte de construcció de la primera planta de purificació de sal que es farà en aquest municipi perquè se'n posi en marxa la tramitació.

Es tracta d'una primera fase d'una infraestructura que s'ubicarà dins de les instal·lacions actuals de la factoria a Sallent, propera a la planta de flotació. La intenció, tal com ja ha expressat l'empresa en les darreres setmanes, és que es pugui començar a posar en marxa a principi de l'any que ve. Segons van detallar ahir fonts d'ICL, aquesta infraestructura suposarà una inversió inicial de 2,5 milions d'euros i ha de permetre la producció de 150.000 tones anuals d'una sal purificada que es destinarà concretament al desgel de carreteres per a nous mercats.

L'objectiu d'ICL és disposar de la primera fase del projecte durant el primer trimestre del 2018 per, posteriorment, seguir ampliant aquest tipus d'instal·lació i poder tractar i comercialitzar part de la sal que avui s'emmagatzema als dipòsits salins del Cogulló i la Botjosa. Inicialment, el mineral que s'hi tractarà serà el que surt directament de les mines i que fins ara va a parar al Cogulló després de la separació de la potassa. Serà d'aquí a dos anys que, segons la previsió que ha fet l'empresa, aquesta instal·lació ja començarà a tractar i donar sortida al residu que hi ha acumulat als runams sallentins.

La nova planta de purificació no estava inclosa inicialment en el pla Phoenix, però ara la seva construcció ha passat a ser «imprescindible», segons destacaven ahir fonts d'ICL, per «accelerar el projecte de restauració dels dipòsits salins del Cogulló i de la Botjosa», atès que «permetrà processar la sal d'aquests dipòsits i convertir-la en sal d'alta qualitat a nivell internacional».

De fet, la nova planta forma part del paquet de mesures transitòries que ICL ha plantejat per minimitzar, però al mateix temps poder mantenir, l'ús del dipòsit del Cogulló durant el període que es requereix per poder traslladar «de manera adequada» la producció de Sallent a Súria. La companyia també assegura que la futura posada en marxa d'aquesta planta de producció de sal purificada «respon a la demanda creixent dels mercats internacionals de sal de desgel de carreteres d'alta qualitat; fet que permet donar valor afegit a la muntanya de sal».

Deu dies de compte enrere

L'inici de la tramitació de la nova planta de sal purificada arriba just a deu dies de la que, a priori, és la data límit per posar fi als abocaments al runam del Cogulló, i just una setmana després que ICL presentés davant el jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de l'incident d'execució de sentència per demanar una moratòria fins al 2019 per poder continuar abocant.

Precisament, un dels pilars de l'argumentació d'aquest incident d'execució de sentència és el que detalla les quatre mesures principals que l'empresa planteja per resoldre aquest període transitori, entre les quals és una peça clau la construcció de la primera fase d'aquesta planta de purificació.

Una altra de les mesures plantejades és que s'incrementarà el triatge del mineral dins la mina fins a un 30%. De tal manera que part de l'excedent (el que no és potassa) que fins ara sortia igualment a l'exterior i acabava al runam, ara es quedarà a dins, a les galeries mateix. La resta de solucions que planteja l'empresa són portar més sal de Sallent a Súria de la que es trasllada actualment; i optimitzar l'ús del col·lector. Tenint en compte que una part més gran de la sal es portarà amb camions fins a Súria, es guanya capacitat al col·lector per evacuar-ne. El càlcul és que al final d'aquest període transitori, si s'accepten les mesures, l'aportació al Cogulló haurà estat el 70% inferior que el que hi hauria anat a parar si es mantingués el nivell d'aportació actual.