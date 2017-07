Santpedor rep deu propostes per redactar el projecte de rehabilitació de Cal Clarassó

Un total de deu propostes opten a la redacció del projecte de rehabilitació de l´antiga fàbrica de Cal Clarassó de Santpedor, que s´ha de convertir en un equipament sociocultural a partir des treballs que haurien de començar d´aquí a un any.

L´Ajuntament ha obert aquest dimecres al matí el primer dels dos sobres presentats pels licitants, i tots han passat la primera fase de control. En un termini de 15 dies és prevista l´obertura del segon sobre, i a final de mes se sabrà quina proposta serà la que finalment tira endavant la redacció del projecte.

El projecte de rehabilitació afecta tot l´antic recinte fabril, que ocupa prop de 1000 metres quadrats. Hi ha l´edifici principal, que correspon a la fàbrica i el conformen dues plantes pràcticament rectangulars, i també hi ha una petita capella de planta quadrada, un pou, i una xemeneia de vapor que, igual que la fàbrica, es mantindran pel seu valor testimonial.

L´Ajuntament vol fer d´aquest antic recinte un espai sociocultural pensat especialment per a persones grans, i amb un pressupost que supera el mig milió d´euros. El projecte hauria d´estar redactat abans no s´acabi l´any i la seva aprovació s´hauria de fer a començament del 2018, tenint en compte que l´Ajuntament ha fixat l´inici de les obres per a mitjan de l´any que ve.