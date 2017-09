Millores en el ferm de l'eix Transversal entre Manresa i Vic, la setmana vinent

El departament de Territori i Sostenibilitat ha programat treballs de millora del ferm de l'eix Transversal (C-25), entre Manresa i Vic, a partir de la setmana vinent, amb un termini d'execució d'un mes. Aquestes obres, que executarà la concessionària de l'Eix, tenen un pressupost de 600.000 euros.

El tram d'aquesta via en què s'actuarà és el que hi ha entre les ciutats de Manresa i Vic. En concret, està previst que durant les dues primeres setmanes es treballarà en la millora del tram entre Vic i l'enllaç d'Oristà, a la comarca d'Osona, i durant les dues següents, entre Oristà i Manresa. Els treballs que hi ha programats consistiran, principalment, en la millora de la zona de connexió entre l'eix Transversal i la C-17, als accessos de l'àrea de servei de Gurb i a l'enllaç d'Oristà, a més de resoldre altres punts del ferm que presenten desgast o alguna deformació.

Les tasques de millora del ferm en aquest tram de l'eix Transversal podran comportar afectacions de trànsit, que consistiran en l'ocupació com a màxim d'un dels dos carrils de circulació que té la carretera per sentit.