Artés es planteja obrir una oficina d'habitatge que doni sortida al parc de pisos buits

L'Ajuntament d'Artés proposa la creació d'una oficina municipal d'habitatge des d'on es puguin gestionar polítiques de suport a la rehabilitació d'edificis i per facilitar la sortida al mercat del lloguer del parc de pisos buits que hi ha al poble, especialment al nucli antic.

Es tracta d'una de les mesures que proposa el programa d'actuació municipal d'habitatge que la Diputació acaba de lliurar a l'Ajuntament per donar mobilitat al sector i ajudar a dinamitzar el barri antic. L'estudi comptabilitza fins a 378 pisos buits al poble (el 17 % del parc total d'habitatges), i si bé no distingeix per zones, es fa evident que «bona part es concentren al nucli antic», apunta l'alcalde, Ernest Clotet. A banda, recorda que hi ha pisos a mig fer des de la bombolla immobiliària, o altres que es van acabar però mai no han arribat a disposar de la cèdula d'habitabilitat.

L'Ajuntament voldria trobar solucions per reduir aquest percentatge i, alhora, facilitar l'accés a l'habitatge al conjunt dels veïns, si bé hi ha una especial demanda de joves «a qui ara costa poder-se independitzar», i altres col·lectius vulnerables. Una fórmula passaria per fomentar el lloguer d'aquests pisos, «o mitjançant la masoveria urbana i la creació de cooperatives d'habitatges», afegeix Clotet. El problema és que bona part del parc de pisos buits es troba en mal estat, i prèviament s'haurien de rehabilitar.

L'alcalde entén que la gestió dels possibles ajuts per a la rehabilitació dels pisos, i la creació d'una borsa d'habitatges es podria centralitzar des d'una oficina municipal, «que també podria incloure una borsa de llogaters, perquè hi ha gent interessada a llogar un pis però a qui costa trobar allò que busca».



Als pressupostos participatius

L'obertura d'una oficina d'habitatge serà una de les propostes que l'Ajuntament incorporarà als pressupostos participatius d'enguany, dels quals ara està tancant la llista perquè els veïns la puguin votar a començament de desembre. Si és una de les iniciatives més votades es posarà en marxa el 2018, i si no surt escollida «ens plantejaríem si la fem o no més endavant», diu l'alcalde. En tot cas, l'Ajuntament té intenció d'impulsar polítiques encaminades a facilitar la rehabilitació i el lloguer. «Intentar aprofitar pisos vells en lloc de fer-ne de nous també és una manera de créixer».