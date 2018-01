El Bages supera els 175.000 habitants i Moià els 6.000

Són pujades molt petites, que en cap cas no superen l´1%, però són significatives. Quatre comarques de l´àrea de Regió7 han augmentat el seu padró municipal, segons el registre que acaba de fer públic l´Institut Nacional d´Estadística, amb data 1 de gener del 2017. Efectivament, són de fa un any, però són les que tenen oficialitat a nivell municipal, a tots els efectes. I a casa nostra són significatives perquè després d´anys de descensos (en el de l´1 de gener del 2016 només el Moianès va mostrar un signe positiu) hi ha més comarques que guanyen població que no pas que en perden.

El Moianès és de les que segueixen creixent (el 0,53%), tal com ha anat fent des que és comarca oficial, i l´Anoia consolida la represa marcada l´any passat, ja que van ser les dues úniques que van tenir un padró a l´alça. Però en aquest d´un any després s´hi afegeixen també el Bages (un augment del 0,41%), després de quatre anys de tendència regressiva; i el Solsonès (0,67%), on el descens ha estat sostingut durant cinc anys. Per contra, les que continuen perdent població empadronada són el Berguedà (-0,42%) i l´Alt Urgell (-1,23%).



El Berguedà cau fa 9 anys



En el cas del Berguedà, la caiguda és ininterrompuda i sostinguda des del 2008. Aquell any, la comarca s´acostava als 42.000 habitants (41.744). Nou anys després, està a punt de situar-se per sota dels 39.000, llindar que només supera de 13 habitants. D´aquesta comarca destaca que el tercer municipi més gran, Puig-reig, s´apropa perillosament a caure per sota dels 4.000 habitants. Ara en té 4.086, n´ha perdut 37 en l´últim padró i gairebé 300 des del 2009.

Per contra, el creixement de 714 habitants que ha registrat el Bages li permet superar a l´alça un altre llindar, el dels 175.000 habitants, per damunt del qual ja havia estat des del 2007 fins al 2014. Però, precisament, per fer-nos una idea de com ha estat el descens del padró en els darrers anys, cal subratllar que tot just el 2012 la comarca tenia gairebé 11.000 habitants més (186.084). Destacar que dos pobles miners que feia temps que anaven en recessió, Súria i Sallent, tenen un repunt, i que Castellgalí supera els 2.000.