Els Reis entraran a cavall a Sant Joan pel bosc del mas Vilatorrada

Ses Majestats traslladaran uns metres el punt d´arribada habitual, a Sant Joan de Vilatorrada, i enguany apareixeran a les 6 de la tarda pel bosc del mas Vilatorrada enmig d´un espectacle amb projecció i veu en off. Ho faran en cavall (i l´àngel també), que els patges guiaran a peu per conduir-los fins a les carrosses que els esperaran al carrer de Costarodona, on iniciaran el recorregut cap al centre del poble.

La comitiva reial desfilarà seguint un itinerari similar al dels darrers anys, però sense arribar al Mas Llobet. I és que enguany es recupera la plaça de l´església com a escenari per a l´adoració, l´entrega de la clau del poble a Ses Majestats per part de l´alcalde, i els parlaments reials, com s´havia fet anys enrere. En aquest punt, Melcior, Gaspar i Baltasar baixaran de les carrosses i s´acostaran als nens, fins que tornin a reprendre el recorregut, de nou asseguts, fins al local de la Verbena, on hi haurà l´entrega de regals i la salutació dels Reis als nens, un per un.

El rei negre estrenarà carrossa, i enguany acompanyaran la comitiva un grup de princeses que rellevaran els follets que van venir l´any passat. Es repartirà una tona de caramels.