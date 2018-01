El futur del barri s'inspirarà en idees de nous arquitectes

? L'Ajuntament de Sallent té sobre la taula diverses propostes per dissenyar el futur del barri de l'Estació, i que anirà desenvolupant amb el temps. Són projectes inspirats en els diversos plantejaments que el curs passat van fer els aleshores estudiants d'arquitectura de l'escola Tècnica Superior del Vallès per a un màster, i per encàrrec del mateix Ajuntament. D'aquelles propostes, «n'hem fet un refregit» que ara servirà per tornar a donar un futur al barri, diu l'alcalde, David Saldoni. Bàsicament són espais verds que poden combinar el lleure i l'horticultura o altres cultius. La intenció de l'Ajuntament és «començar a fer alguna cosa aquest any», preferiblement a la zona zero.