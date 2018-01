Sant Fruitós suprimirà barreres arquitectòniques de 13 punts del municipi

L´Ajuntament de Sant Fruitós de Bages suprimirà les barreres arquitectòniques que hi ha actualment en 13 punts del municipi per tal d´augmentar la seguretat tant de vianants com de conductors i per facilitar els desplaçaments per a les persones amb mobilitat reduïda i aquelles que portin cotxets o carrets per anar a comprar. En la majoria dels espais es rebaixaran les voreres on a hores d´ara no hi ha baixadors i en algun d´ells s´alçarà la calçada amb una base de llambordes per tal que els vianants no hagin de baixar de la vorera.

Concretament els punts que es milloraran són al carrer Ramón i Cajal amb cantonada amb els carrers Albéniz, Cervantes i Eugeni d´Ors; al carrer Arquitecte Gaudí cantonada amb els carrers Albéniz, Cervantes i Germán Duran; l´avinguda Bertrand i Serra amb carrer Jacint Verdaguer;al carrer Rius i Taulet amb el carrer General Prim; al carrer Casajoana amb l´avinguda Joan Sanmartí, l´avinguda Sant Joan amb el carrer Eugeni d´Ors i amb la plaça Alfred Figueras i al carrer German Duran cantonada amb el carrer de la Pesca.

A banda de millorar la mobilitat a peu en aquests punts, també es realitzaran treballs de senyalització i es millorarà la visibilitat movent els contenidors que priven la visibilitat en determinats punts. Per tal d´elaborar aquest pla s´han tingut en compte les zones més transitades del municipi i s´ha tingut especial sensibilitat amb les zones properes a les escoles.

Les obres és previst que s´iniciïn a finals de la setmana vinent i s´executin en un període de 10 setmanes. El cost dels treballs per tal de realitzar aquestes millores és de 97.600 euros.