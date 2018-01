Món Sant Benet acull l'inici del nou curs de Bojos per la Ciència amb 227 estudiants

El disseny d'una app que serveix per escanejar la pell i detectar possibles tumors, o l'enviament a l'estratosfera d'un globus sonda amb un detector de muons per comprovar la teoria de la relativitat d'Einstein. Són dos dels projectes de recerca amb participació de joves que al seu dia van formar part del programa Bojos per la Ciència. Ahir se'n va estrenar una nova edició amb un acte inaugural a Món Sant Benet, en què els exalumnes autors de les dues investigacions en van ser una part protagonista.

Bojos per la Ciència s'adreça a estudiants de batxillerat d'arreu de Catalunya que se senten atrets per l'àmbit científic, i que durant tres mesos ampliaran els seus coneixements en centres de referència d'arreu del país amb diverses sessions en dissabte (a partir d'avui mateix). Enguany el programa aplega 227 alumnes, que han escollit alguna de les nou disciplines que ofereix el curs actual, una més que en l'edició anterior. En concret, s'hi ha incorporat l'enginyeria biològica, que s'impartirà a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya amb 25 inscrits. Aquesta matèria se suma als programes que ja hi havia de biomedicina, bioquímica, economia, física, química, matemàtiques, natura, i noves tecnologies. S'impartiran en un total d'onze centres de recerca catalans diferents.

L'acte d'ahir a Món Sant Benet va aplegar unes 600 persones, bàsicament entre alumnes i els seus familiars. Uns dels moments més esperats van ser les intervencions dels exalumnes que han triomfat amb les seves recerques, i que van animar els joves presents a l'acte d'ahir a aprofitar l'experiència tot recordant la que ells mateixos van viure.

L'autor de l'app que escaneja la pell, Eric Matamoros (un exbojos del 2016), va parlar a través d'una videoconferència gravada perquè era fora treballant en un projecte de recerca, i va recordar com el seu pas pel programa «m'ha obert la ment i m'ha fet créixer intel·lectualment i com a persona».

Els altres dos exalumnes protagonistes del projecte del globus sonda, Guillem Megías i Gerard Pascual, sí que van ser presents a l'acte d'ahir, i van coincidir a definir el programa Bojos per la Ciència com un trampolí «que obre moltes portes», més enllà de l'experiència «d'aprendre passant-ho bé». També van destacar «l'oportunitat» que dóna aquest programa «d'explorar vàries disciplines abans de fer la carrera» com a orientació a l'hora d'escollir, i «la quantitat d'eines que t'ofereix per poder iniciar projectes».



La ciència és cosa de tots

Prèviament, l'investigador Icrea a l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, el físic Gustau Catalán, va fer una exposició amena i pedagògica de què és la ciència i per a què serveix, i ho va aprofitar per combatre determinats estereotips que envolten tant la ciència com els científics, precisament amb la premissa que «la ciència no és només dels científics». També va descriure breument en què consisteix el seu treball en l'àmbit de la nanociència i la nanotecnologia, i «com a investigador d'òxids», amb múltiples aplicacions pràctiques.