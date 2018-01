El PDeCAT al Bages fa una trobada amb nous associats i simpatitzants

El PDeCAT Bages va organitzar una trobada de nous associats i simpatitzants del Bages amb el Coordinador Organitzatiu del Partit Demòcrata, David Bonvehí. La reunió va ser conduïda per la Presidenta Comarcal del PDeCAT Bages, Ivet Castaño. Aquesta, és la segona trobada d´aquestes característiques des de la creació del partit a la comarca. La primera va ser el novembre de 2016 i hi varen assistir Marta Pascal, Coordinadora General de la formació i també en David Bonvehí.

Aquestes trobades es veuen necessàries, sobretot ara, que hi ha hagut més de 100 noves incorporacions durant aquest any de creació del partit. L´objectiu és donar la benvinguda i ser una mostra d´agraïment per tota aquella gent que ha decidit fer un pas endavant i implicar-se en menor o major mesura en un projecte polític. A més a més, es pretén que el nou associat i simpatitzant pugui conèixer de primera mà l´organització i funcionament intern del partit, així com el seu posicionament ideològic en els diferents àmbits.

En aquesta reunió es va aprofitar l´avinentesa també per parlar del moment polític actual i fer-ne una valoració. Els assistents van poder plantejar dubtes i suggeriments a David Bonvehí, tant a nivell de partit com de país.