Santpedor votarà aquest febrer entre 17 propostes dels pressupostos participatius

Els ciutadans de Santpedor que hagin fet 16 anys poden votar, aquest mes de febrer, entre un total de 17 projectes presentats per veïns del poble en el marc dels pressupostos participatius del 2018. Durant el mes de novembre, es van presentar fins a un total de 28 projectes, però alguns s'han hagut d'excloure del procés perquè no se cenyien a les bases o bé perquè es proposaven aspectes que no són d'àmbit municipal. Amb tot, l'Ajuntament qualifica d'excel·lent la participació a aquesta primera crida a presentar propostes per transformar el poble.

Des d'aquest dilluns i fins dimecres, les persones, entitats i col·lectius que han presentat propostes podran defensar-les en tallers participatius a la Capella a partir de les 19h. Serà el preàmbul a l'obertura del període de votació el proper dijous 1 de febrer. Es podrà votar presencialment o bé per internet en una web específica per a aquest projecte cedida per l'Ajuntament de Manresa: https://participacio.santpedor.cat

S'han de clicar les 3 propostes que es volen votar. També es pot fer una votació presencial a l'Ajuntament en horari de dilluns a divendres, els matins de 9 a 14h, i dimecres i dijous a la tarda, de 17 a 19h. A la Biblioteca, es pot votar en horari d'obertura del servei de dilluns a divendres, de 15:30 a 20:30h, i divendres i dissabte els matins de 10 a 13:30h.

Els 17 projectes que es podran votar s'han diferenciat en tres blocs segons pressupost. El primer bloc són projectes entre 20.0001 i 30.000 €, el segon bloc projectes entre 5.001 i 20.000 € i el tercer bloc projectes fins a 5.000 €. El pressupost que es destina a pressupostos participatius és de 60.000€, el triple del que es va destinar en l'edició 2017.



En marxa el projecte de La Font de les Escales

L'Ajuntament ja ha adjudicat el projecte per posar en valor La font de les Escales, la proposta que va guanyar en la primera edició de Pressupostos Participatius. Es van demanar tres pressupostos per fer una retrospecció arqueològica d'aquest espai emblemàtic sota la plaça de la Font, fer-ne un sanejament i buscar una solució per traslladar a superfície el recorregut tant de la mina com de la Font. Els resultats es veuran aquest any i tenen un valor de 20.000€.