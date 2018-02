L'Escolania farà una jornada de portes obertes a futurs alumnes

L'Escolania farà el 4 de març la jornada anual de portes obertes, pensada per a nens a partir de primer d'educació primària, i les seves famílies. La direcció del centre recomana que el primer contacte es produeixi abans de tercer «ja que, com més aviat ho facin, se'ls pot oferir un seguiment i una orientació musical molt més acurats, que en el futur poden ser positius per aconseguir uns resultats òptims a l'hora d'entrar a formar part de l'Escolania». Els escolans participen en aquesta jornada, ja que fan de guies dels nens interessats i les seves famílies per les dependències de l'edifici. La convocatòria és a 2/4 d'1 del migdia, quan començarà la visita guiada pel centre. A les 2, l'Escolania ofereix el dinar; a les 3 tindran lloc activitats de lleure per als nens i, en paral·lel, una reunió informativa per als pares i mares.