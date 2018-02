«El que s'ha vist amb aquest episodi és que el riu és ple de llots que caldria netejar»

El Club Esportiu Amics de la Pesca de Castellgalí té el seu vedat en el tram del Cardener que es va veure afectat per la sobtada baixada del cabal el riu. El seu president, Manel Mas, explicava ahir que no s'havia detectat que la fauna piscícola s'hagués vist afectada, però sí que s'havia vist una presència més gran de cormorans, ja que aquestes aus que s'alimenten de peixos ho tenien més fàcil aigües amunt perquè les seves preses tenien menys possibilitats d'escapatòria. Mas també ho va aprofitar per subratllar que l'episodi «ha posat de manifest l'estat en què es troba el riu, ple de llots que s'haurien de netejar».