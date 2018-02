Companys i rivals polítics aproven que s'intenti evitar la presó

Albert Junyent, regidor de la CUP a Sallent i company d'Anna Gabriel a la formació, explica com es viu la contradicció de tenir una satisfacció perquè la política sallentina no ha entrat a la presó, però tenir el sentiment en negatiu de no poder-la tenir al costat. «Tenim sentiments contradictoris perquè una persona d'un país ha hagut de marxar a un altre perquè aquí tenim una justícia que no fa justícia». En aquesta idea hi ha gairebé una absoluta coincidència anit davant l'ajuntament de Sallent.



«És fotut per la mare, per la família, per tota la gent que l'estimem», continuava Junyent, que afegia: «Per altra banda, és una alegria saber que l'Anna Gabriel s'escaparà de les urpes del Govern espanyol».



I encara hi havia un altre punt de coincidència també majoritàriament compartida: «A l'Anna fa temps que la busquen i la volen entre reixes».



Junyent també se sentia més tranquil ahir perquè Anna Gabriel havia aclarit la seva situació i perquè després de fer-ho públic hi havien pogut parlar i «l'Anna està bé».



Clara Aguilera, també de la CUP, insistia anit que «ens és molt més útil tenir l'Anna lliure que tancada entre barrots» i tot i que admet que no sabia quina era la decisió que podria prendre Gabriel, «penso que és el millor que podia fer».



La decisió de quedar-se a l'exili també consideren que era la millor les regidores Pilar Sala (ERC) i Rosa Argelaguet (ex-PSC, ara sense grup). «No volem més màrtirs», afirmava la republicana Sala. «Tenim una justícia injusta, millor que ens n'escapem», afegia. Sala creu que «és el millor que podia fer».



«Des de Ginebra podrà fer bona feina i podrà fer veure a les institucions com és la justícia espanyola i com les gasta», reblava. I Rosa Argelaguet, que exercia d'alcalde en funcions, recordava que «som davant d'una situació impresentable». Al municipi, afegia, «tots els grups polítics donem suport a l'Anna i a la seva família». En aquest sentit va recordar que el ple va donar suport a Anna Gabriel la setmana passada de manera unànime i que l'alcalde, David Saldoni, ha ofert ajuda a la mare de Gabriel per anar a veure la seva filla.



Per a Argelaguet, «estem vivint una situació que jo no m'hauria pensat mai de viure». Però destacava la unitat municipal: «Anem a l'una per defensar els drets del nostre país». Argelaguet va deixar la formació socialista fa uns mesos «i aquest era un dels motius». Respecte de la seva situació indicava ahir que «ara em sento molt més lliure per donar suport a la CUP o a qui convingui. Cal tirar endavant el procés i poder ser república», afirmava.



Junyent, Aguilera, Sala i Argelaguet coincidien ahir a veure la sallentina amb capacitat per poder fer feina des de Ginebra. Argelaguet ho resumia: «L'Anna Gabriel és molt potent, és molt intel·ligent i farà més feina des de fora. A veure si la comunitat internacional, d'una vegada, veu què està passant en aquest país. «Quan analitzes el paper de les institucions europees no saps què pensar, si és no ho veuen o no ho volen veure», sentenciava.



A la plaça de Sallent, ahir, Maribel Sabaté, la mare d'Anna Gabriel, explicava als veïns com ho veia, amb el patiment de mare, de saber que la filla és lluny, però bé. Ahir encara no hi havia parlat directament, però «ho farem quan no vagi tan atabalada».