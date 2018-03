Castellgalí obre un refugi per a l'estada de pelegrins que fan trajecte pel municipi

Castellgalí té a punt un refugi per a pelegrins, pensat per acollir els caminants que passen pel municipi fent ruta i que hi vulguin reposar. L'equipament s'obrirà oficialment dilluns, però demà s'hi farà una jornada de portes obertes per mostrar el resultat final de la restauració de l'edifici annex a la Masia del Pla, que és on s'ha ubicat el servei.

La rehabilitació de l'espai, que s'ha completat a partir dels recursos de l'Ajuntament i ajudes de la Diputació, ha deixat un local senzill però molt agradable per passar-hi la nit després d'una llarga caminada. L'entrada a l'edifici, que inclou dues plantes, funciona amb un lector de targetes que cada dia canviarà el codi per obrir la porta. A la part de baix, hi ha una gran taula amb bancs, la cuina i els lavabos amb diverses dutxes i aixetes. A més, per la part de fora també hi ha un petit safareig perquè l'estadant hi pugui rentar roba. Pel que fa a aparells, hi haurà una estufa, una nevera i dos microones, ja que «la majoria de caminants porten el menjar per escalfar», explica l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno.

Al pis de dalt hi ha 18 llits, amb un endoll a cada un per poder car-regar els mòbils. En aquest sentit, Miquel Largo, regidor de Turisme, destaca que l'espai «s'ha adaptat a les necessitats actuals, però amb una mica de cura perquè no sigui tot gaire industrial».

La feina de remodelació de l'edifici, cedit a l'Ajuntament fa gairebé 20 anys, es va iniciar el 2015, i s'ha hagut de treballar en diversos aspectes, començant per aixecar la teulada malmesa. Gimeno explica que al principi «es parlava de fer-hi un alberg», però finalment l'edifici s'obrirà en forma de refugi perquè «no hi ha ni la infraestructura ni la capacitat suficients per fer-ho». D'aquesta manera, el límit de totes les estades al refugi serà d'una nit, i es recomana que sempre es reservi prèviament a través de la pàgina web o l'Ajuntament «per evitar el risc de trobar-lo ple». El refugi busca acollir especialment els caminants que passin pel Camí Ignasià i el Camí Oliba. Gimeno assegura que «volem fer valer la nostra zona geogràfica, que és ideal per fer l'última aturada venint de Montserrat i arribar a Manresa al matí». Com que aquests dos concorreguts camins passen una mica més amunt del refugi, ja s'ha senyalitzat i s'ha fet una web. La intenció d'aprofitar la situació geogràfica en aquest refugi sorgeix a partir del Pla Director Turístic del municipi, anomenat «Castellgalí, cruïlla de camins». Sobre la proximitat amb el polígon industrial, Largo assegura que «és bastant a prop, però no afecta en res perquè ni es veu».