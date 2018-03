Comencen a arranjar el camí principal d'accés a Sant Benet

Sant Fruitós ha posat en marxa les obres de protecció de talussos al principal camí a Sant Benet, que ha de permetre reobrir aquest accés, tancat des d'ara fa un any a conseqüència d'unes esllavissades. Els despreniments que hi va haver el març del 2017 es van poder resoldre inmediatament i deixar la calçada neta, però van posar de manifest la perillositat que se'n poguessin produir de nous, per la qual cosa es va optar per tancar-lo temporalment, fins que es resolgués el problema.

El projecte que ara es comença a executar preveu, a grans trets, sanejar la zona i posar-hi elements de contenció, com ara una malla d'alta resistència i una barrera dinàmica a la part superior d'aquest talús per garantir-ne l'estabilitat.

Està previst que els treballs quedin finalitzats al mes juliol i així poder reobrir l'accés al monestir i al complex Món Sant Benet des de la fàbrica Vermella.

L'Ajuntament de Sant Fruitós, és qui ha acabat assumint el projecte i la major part del seu cost, i ha comportat la necessitat d'expropiar terrenys que s'han d'afectar. El cost del projecte s'eleva a més de 500.000 euros, que assumirà majoritàriament el consistori, i una part la Fundació Calalunya-La Pedrera (propietària del complex Món Sant Benet).

El tall del camí (que arrenca a la carretera de Vic, la N-141c) va ser degut a una esllavissada de ter-res i roques del talús situat al marge dret (en direcció a Món Sant Benet) que va tenir lloc el març passat, després d'un episodi de pluges intenses. Immediatament es va tancar al pas de vehicles i es va procedir a retirar el material que s'havia desprès i fins a deixar la calçada ben neta.

Tanmateix, un informe tècnic va posar de manifest la necessitat de mantenir el seu tancament fins a la realització d'unes obres d'estabilització per garantir-hi la seguretat. Des de llavors no es pot accedir a Sant Benet per aquest accés, sinó que s'hi ha d'arribar per Navarcles.

L'informe elaborat per geòlegs contractats pel consistori va concretar els treballs necessaris per estabilitzar el talús, que es calcula que tindran una durada d'uns tres mesos.