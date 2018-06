Castellbell planifica quina ha de ser la seva projecció turística

Obrir el poble al riu, potenciar i ensenyar el llegat medieval i industrial que encara conserva, divulgar les llegendes a l'entorn de Montserrat, i oferir al visitant productes de la terra. Aquestes són, a grans trets, les principals directrius que recull el Pla Estratègic de Turisme de Castellbell i el Vilar, que l'Ajuntament va encarregar a la consultora CatEmocions, i que acaben de presentar al públic.

Es tracta d'un full de ruta «que haurem d'anar fent pas a pas», apunta l'alcaldessa, Montse Badia, però assenyala quins són els principals atractius que hauria de vendre el muncipi i com fer-ho, a partir de tres pilars clau: el senderisme i el riu, la història i la gastronomia d'aquest municipi del sud del Bages.

Josep Huguet i Josep Polinario són dos dels artífexs del pla de turisme de Castellbell, on asseguren que hi ha un gran potencial per ensenyar, i per desenvolupar-lo caldria la complicitat tant del sector públic com privat, entre altres coses pel fet que algunes de les propostes que s'apunten, com són les possibles visites a cellers, obradors, el castell medieval, o l'antiga torre de l'amo, requereixen d'un acord amb els seus propietaris.

La idea és dotar Castellbell d'un turisme «amb personalitat i sostenible», apunta Huguet, i això vol dir que ha de ser respectuós amb l'entorn, ha de tenir un component social que generi ocupació, i un vessant cultural i patrimonial que refermi la identitat del territori. Per la seva banda, Josep Polinario insisteix que ha de ser una oferta «dirigida a un públic familiar».

En el camp de la natura, el Pla Estratègic de Turisme de Castellbell reivindica un entorn amb Montserrat i el Llobregat com a puntals, i proposa desenvolupar el muntanyisme, d'una banda, i la via blava per la llera del riu, d'altra banda, aprofitar camins i senders que ja hi ha, i difondre les llegendes de Montserrat, «que no es treballen enlloc».

En l'àmbit de l'enogastronomia, es tracta de promoure i potenciar el producte de proximitat com el tomàquet o el mató de Montserrat, i fer-ho en col·laboració amb poblacions de l'entorn, tenint en compte que amb Castellbell i prou, hi ha poca oferta en restauració. Cal anar a la cuina de temporada.

I quant al patrimoni, es tracta d'aprofitar la riquesa històrica que encara conserva el municipi, des de l'edat mitjana (amb el castell), fins al protagonisme que va tenir el municipi en les guerres liberals, i el llegat de la revolució industrial, tenint en compte que Castellbell «és el referent de la industrialització i les colònies industrials al sud del Bages». A més, s'ha de lligar el patrimoni físic amb l'immaterial de fires i festes a l'entorn d'aquesta història.

El pla estratègic també proposa aprofitar la riquesa natural i patrimonial del municipi per encabir-hi altres elements que ajudin a promocionar-lo i a atreure-hi turistes, buscant espais on desenvolupar activitats artístiques i culturals o, per exemple, creant un certamen literari que recordi l'escriptora i militant anarquista i anarcosindicalista Maria Malla, que va viure a Castellbell des que tenia un any.