«Ara que ja creiem en nosaltres, aprofitem el potencial que tenim»

L'alcaldessa de Castellbell i el Vilar, Montse Badia, destaca la importància de tenir un document que serveixi de base per potenciar turísticament el poble. Són plantejaments a llarg termini, però «és bo perquè hem passat de no creure-hi a creure-hi, i hem d'aprofitar el potencial que tenim», entenent-lo també en l'àmbit comarcal.

De fet, Castellbell no ha esperat a tenir el document per començar a treballar aspectes que s'hi recullen. Per exemple, ja s'està dissenyant com seran els miradors vinculats a les llegendes de Montserrat, «i també treballem les lleres del riu Llobregat», netejant-les i començant a planificar la manera d'obrir el poble cap al riu. Així mateix, ja es treballa en l'execució d'un rocòdrom.

En l'àmbit patrimonial, s'ha arribat a un acord amb la propietat del molí fariner de l'Alsina, «que té un gran valor històric». Serà a través d'un lloguer per poder-hi fer visites guiades. «I també hem parlat amb FGC per sortir al mapa del turistren i poder venir a fer la via ferrada comprant el bitllet». Finalment, també hi ha en projecte recuperar i rehabilitar edificis històrics, com la façana del Casino del Borràs, i els habitatges de les antigues galeries, també del Borràs.