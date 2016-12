Més de la meitat dels municipis del Berguedà no tenen serveis de banca

Què tenen en comú Capolat, Fígols, Gósol, Sagàs i Vallcebre, a banda de ser municipis de menys de 300 habitants? Que cap d´ells disposa de servei de banca. Tots formen part de la llista de municipis que mai han tingut oficina bancària, o que en els darrers anys l´han perdut.

Més de la meitat dels municipis del Berguedà no tenen, actualment, cap sucursal per poder fer gestions bancàries, ni tampoc la possibilitat de retirar diners. Segons ha pogut confirmar Berguedà Setmanal, els veïns de Capolat, Castell de l´Areny, Castellar de n´Hug, Castellar del Riu, l´Espunyola, Fígols, Gisclareny, Gósol, Montclar, la Nou de Berguedà, Olvan, la Quar, Sagàs, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Santa Maria de Merlès, Vallcebre i Viver i Serrateix s´han de desplaçar per poder utilitzar aquest servei, i possiblement aviat a la llista també s´hi afegirà Saldes.

Tot i que molts municipis, principalment els més petits, mai han gaudit d´aquest servei per la baixa demografia, n´hi ha molts que l´han perdut en els últims anys, paral·lelament a l´evolució que han tingut les entitats bancàries amb reestructuracions, fusions i alguns tancaments.

L´última de les onades de tancament d´oficines al Berguedà es va viure el 2014, quan set municipis van veure com les oficines de Catalunya Caixa (antiga Caixa Manresa) tancaven portes i en la majoria de casos els deixaven sense cap tipus de servei. Des de fa entre dos i tres anys, Cercs, l´Ametlla de Merola, Olvan, Vallcebre i Sant Julià de Cerdanyola han vist com s´esfumava aquest servei del qual havien disposat durant temps. També es van tancar les oficines de l´entitat bancària a Vilada i Borredà, tot i que amb la diferència que en aquests dos casos s´hi va mantenir el servei mínim amb la instal·lació d´un caixer automàtic. En el cas de Borredà, cal recordar, van ser importants les demandes i reivindicacions que es van fer des de l´equip de govern, així com també les queixes presentades pels veïns.

De fet, l´entitat bancària ha mantingut el seu compromís al municipi i fa dos mesos ha fet una renovació del caixer automàtic després de reiterades demandes pel seu mal funcionament. De totes maneres, els veïns han de desplaçar-se fins a l´oficina més propera, que és a Berga (a 20 quilòmetres), per poder realitzar qualsevol tipus de gestió que no es pugui fer efectiva de manera virtual, pel caixer. L´alcalde, Joan Roma, ha destacat que durant un any i mig un empleat de Catalunya Caixa ha atès els usuaris en un despatx que ha cedit el consistori. Ara fa quatre mesos que aquest servei no s´ofereix, després de la jubilació d´aquest treballador.

Actualment, en la llista de municipis que mantenen els serveis bancaris amb oficina d´atenció al públic al Berguedà només n´hi ha deu: Avià, Bagà, Berga, Casserres, Cercs, Gironella, Guardiola de Berguedà, Montmajor, la Pobla de Lillet i Puig-reig. Aquestes sucursals són les encarregades d´absorbir els usuaris de localitats veïnes que no disposen d´oficina al seu municipi.