Firhàbitat reivindica el valor dels oficis del sector de la bioconstrucció

Avià és el gran aparador de la bioconstrucció. Des d'aquest divendres i fins diumenge se celebra la quarta edició de Firhàbitat, la fira de la Bioconstrucció i l'Eficiència Energètica, que enguany creix amb expositors i incorpora novetats: activitats per a joves per despertar el seu interès per a oficis relacionats amb la bioconstrucció, un congrés que lliga arquitectura i salut i els Premis Bioconstrucció de Catalunya.

La jornada d'aquest divendres sobre El valor dels oficis ha omplert tot un matí d'activitats, amb la participació de gairebé 350 alumnes de secundària de quatre instituts del Berguedà (el Guillem de Berguedà, el Serra de Noet, Vedruna i el Pere Fontdevila de Gironella). S'han fet tallers, sessions pràctiques i una visita a la fira per mostrar els oficis relacionats amb el sector de la bioconstrucció i visibilitzar sortides professionals que potser ara desconeixen i que tenen una gran projecció de futur: "L'objectiu és despertar el seu interès per aquests oficis i evidenciar sortides laborals que potser desconeixen", ha remarcat Rosa Prat, directora de Firhàbitat.

La bioconstrucció és un sector estratègic i amb capacitat de creixement que aposta per recuperar tècniques arquitectòniques tradicionals i fer edificis eficients energèticament i respectuosos amb la salut de les persones. L’interès de la ciutadania creix, les empreses cada cop hi aposten més i és un sector que necessita professionals, per això els instituts també en potencien la formació.

Per exemple, un dels centres que mostra la seva oferta a Firhàbitat és l'Institut Castellet, de Sant Vicenç. S'hi pot cursar el cicle de grau mitjà de construcció, que prepara els joves per treballar de paletes. Tot i que l'interès no és massa elevat, els alumnes que cursen aquest grau mitjà tenen feina assegurada perquè hi ha falta de mà d'obra al sector, segons ha explicat Josep Bonache, coordinador de cicles formatius: "Tenim una inserció del 100% dels alumnes que volen anar a treballar. La sortida natural del cicle és o anar a treballar a una empresa constructora o continuar estudiant". Actuament hi ha 16 alumnes a primer i 12 a segon, 8 dels quals fan formació dual. D'aquests estudiants, només hi ha dues noies, ja que és un sector encara masculinitzat.

Addaia Aragay, una de les joves que ha exposat la seva experiència davant dels estudiants, es dedica a l'ofici de fustera. Va començar tard en el món de la fusteria perquè primer va estudiar una carrera, però "després vaig veure que el que realment m'agradava era remenar amb les mans, sobretot la fusta, i em vaig engrescar tot i no tenir referents femenins". És per això que es va posar a estudiar un grau mitjà de fusteria. Comenta que quan va començar, va trobar que el món laboral era "complicat". "Et trobes des de sorpresa fins a menyspreu. D'entrada esperen un home i fins i tot he rebut comentaris despectius, gairebé humiliants", ha explicat. "T'has d'empoderar i envalentir i deixar de banda les opinions i els judicis de valor per tirar endavant amb la teva passió", ha afegit.

Ha admès que sempre ha d'estar defensant les seves habilitats, "segurament molt més que els homes". Hi ha clients, però, que també li han valorat el fet de trobar-se una dona exercint la professió, destacant els acabats de les feines o a l'hora de donar les explicacions. Com a fustera amb experiència, Aragay ha dit que veu que les dones poden tenir molt futur en aquest sector. "Tenim moltes capacitats i ens podem dedicar a tasques que van des de la construcció fins a l'artesania més fina. És qüestió que la professió t'emocioni, i dediquis el temps a prendre i formar-te. Això no té res a veure amb el gènere", apunta. A Firhàbitat ha volgut aportar el seu "granet de sorra" per animar totes les dones joves que s'ho plantegin a poder fer el pas.

També ha aportat la seva experiència Joan Canudas, de 21 anys, que va estudiar el grau superior d'edificació i treballa a l'empresa Clau21 "controlant obres". Li agrada la seva feina i considera un encert l'opció que va escollir, amb assignatures molt interessants, diu, "sobre rehabilitació i la restauració dels edificis, per adaptar-los a l'arquitectura més moderna i donar-los una segona vida".

Uns 65 estands exposen materials de construcció sostenibles a Avià

Uns 65 professionals i empreses del sector (una quinzena més que l'any passat) mostren aquest cap de setmana a Avià les possibilitats de la bioconstrucció. Enguany el tema escollit és la salut i com millorar el benestar a l’interior de casa i els centres de treball. També hi ha empreses que ofereixen solucions i productes per portar-ho a la pràctica. La directora, Rosa Prat, ha assenyalat que «cal més consciència» i que «hi ha molt a fer». A més, remarca la importància de tenir unes llars «més saludables», amb menys productes químics i amb major qualitat de l’aire i l’aigua.

Per primer cop, es lliurarà els Premis Bioconstrucció a la millor obra ja materialitzada, entre 22 aspirants. La fira també serà l’escenari del Concurs de Fusta Ràpida i el Congrés de Fusta Constructiva que organitza el Gremi de la Fusta i Moble de Catalunya, de la trobada d’alumnes de l’Institut Espanyol de Baubiologie, així com d’activitats ja consolidades com els tallers infantils Despertem l’interès per la bioconstrucció, dirigits als nens i nenes, que amplien horaris i es realitzaran durant tot el cap de setmana. També hi haurà un sopar networking com a espai de trobada informal entre expositors i participants en la fira, la zona de food trucks, un espectacle de màgia i bioconstrucció, xerrada de la meteoròloga Gemma Puig i tallers i demostracions per a professionals.