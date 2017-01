Uns 9.000 berguedans han de renovar la gratuïtat del túnel del Cadí aquest 2017

Prop de 9.000 berguedans han de renovar la gratuïtat per passar pel túnel del Cadí aquest 2017. La majoria de ciutadans que disposen d´aquest descompte han de tornar a reactivar-lo aquest any si volen continuar-ne gaudint durant tres anys més. El gruix de berguedans que tenen la bonificació van fer els tràmits durant els primers mesos del 2014, quan va entrar en funcionament el nou acord entre el departament de Territori i Sostenibilitat, Túnel del Cadí i els consells comarcals del Berguedà, la Cerdanya i l´Alt Urgell, amb una vigència per tres anys. Concretament, de les 12.774 sol·licituds que es van registrar fins al 31 de desembre del 2016 al Berguedà (des del 2014), 9.000 caducaran al llarg d´aquest 2017, i la gran majoria durant el primer semestre.

D´aquesta manera consta a les dades facilitades pel Consell Comarcal del Berguedà, que és l´administració encarregada de gestionar aquests descomptes i de tramitar la documentació. El president del Consell Comarcal, David Font, ha explicat a Berguedà Setmanal que el gruix de la feina per als treballadors de l´administració comarcal serà durant els mesos de febrer, març i abril, «perquè és quan més altes es van registrar durant el 2014». La resta de bonificacions s´actualitzaran en els propers anys 2018 i 2019, quan caducaran els descomptes realitzats el 2015 i el 2016.

Un dels avantatges d´aquesta renovació, però, és la facilitat a l´hora de fer els tràmits si no s´ha modificat la situació laboral ni de residència del beneficiari. Tal com ja va explicar aquest diari, les persones que mantinguin la mateixa situació que fa tres anys únicament han d´omplir una sol·licitud on es fa constar que no hi ha cap modificació. En el cas que s´hagi de demostrar algun canvi, cal lliurar únicament el document amb la nova informació, i no pas tornar a recopilar tota la documentació, que sí que s´ha de lliurar en el cas que es tramiti la gratuïtat per primera vegada.



Connexió amb el territori

Per a David Font, disposar d´aquest avantatge és una oportunitat per al territori per fomentar les relacions amb comarques veïnes. «Fins fa uns anys, el túnel del Cadí era una barrera o un impediment econòmic per a molts, i quan vam passar del descompte del 50% a la gratuïtat per als residents de les comarques del Berguedà, la Cerdanya i l´Alt Urgell va suposar obrir les portes i facilitar les comunicacions, i també, en el cas d´algunes empreses, una millora competitiva», ha destacat, «sobretot pel que fa a empreses de serveis i de transports».

Segons Font, per a la majoria de berguedans, disposar d´aquesta gratuïtat no significa que en facin un ús setmanal, «però és cert que molts ciutadans la volen tenir per si de cas algun dia fan un trajecte cap a la Cerdanya o l´Alt Urgell i es poden estalviar els més de vint euros que suposa travessar el túnel».

Els berguedans que hagin de renovar la gratuïtat aquest 2017, així com també els que hagin de fer-ho en els propers anys, poden tramitar-la a partir d´un mes abans de la data de caducitat. «Si ho fan els primers dies del mes anterior, hi ha temps de sobres», diu Font. La informació es pot consultar al web del Túnel del Cadí.



Controls per evitar fraus

La Generalitat ha anunciat que realitzarà controls aleatoris per assegurar que els beneficiaris de la gratuïtat del túnel del Cadí compleixen els requisits que es demanen per gaudir-ne i evitar que es facin trampes i se n´aprofitin altres persones que no són residents ni treballen a les comarques del Berguedà, la Cerdanya i l´Alt Urgell.

El president del Consell Comarcal, David Font, ha recordat que «és responsabilitat de tots poder mantenir aquesta gratuïtat per sempre». És per això que ha demanat fer-ne un ús correcte. «Si es detecta que hi ha moltes persones que se n´aprofiten, és possible que l´actual acord es modifiqui i les condicions per obtenir la gratuïtat s´endureixin», ha dit.

Ara per ara, el fet de no haver de tornar a recollir tota la documentació -si no hi ha canvis- per fer la renovació «és un benefici per als usuaris, però també per a l´administració del Consell Comarcal, ja que vol dir que amb un únic paper en la majoria de casos es pot reactivar el descompte, i això ho hem d´intentar mantenir», assegura Font. Per altra banda, ha avançat que s´està treballant en un sistema al registre d´empadronament que pugui alertar dels canvis que es realitzin al padró. «Llavors, en el cas que hi hagi alguna modificació que suposi un canvi en la gratuïtat del túnel del Cadí, automàticament es desactivaria», ha detallat el president del Consell.

Els responsables del Consell Comarcal del Berguedà demanen a la població que consultin la data de caducitat a la pàgina web www.tunelsbercelonacadi.cat per saber quan han d´iniciar la renovació i que, en cas de dubte, es dirigeixin a la seu de l´ens comarcal a la capital berguedana. Tota la informació i els documents es poden descarregar del web del l'ens comarcal.