La neu provoca algunes incidències en el transport escolar de l'Alt Berguedà

La neu ha provocat algunes incidències al servei de transport d'alumnes de secundària a l'institut l'Alt Berguedà i també de primària de Vallcebre i Castellar de n'Hug segons han confirmat a Regió7 fonts del Consell Comarcal del Berguedà.

A primera hora del matí d'aquest dilluns, la presència de neu al ferm de la carretera B-400 ha impedit que l'autocar que havia d'arribar fins a Gósol per recollir des d'allà diferents alumnes i portar-los a l'institut l'Alt Berguedà a Bagà ho fes. Només ha pogut arribar fins a la benzinera que hi ha abans d'arribar al nucli urbà de Saldes.Allà s'ha aturat per precaució davant de l'estat del temps i la via i ha girat cua.

Dels 16 alumnes que habitualment usen aquest servei només 4 han pogut accedir-hi: un alumne de Saldes al que els seus pares han dut fins a l'autocar que s'ha aturat a la benzinera de Saldes i tres escolars més que viuen al terme de Guardiola just a tocar de la B-400 i han esperat l'autocar davant de casa.

De primària tampoc s'ha pogut fer la ruta de Saldes a l'escola Serrat Voltor de Vallcebre. Fonts del Consell han indicat que cap dels tres alumnes que utilitzen aquesta ruta ha pogut anar a l'escola

Tampoc s'ha pogut prestar el servei de transportar els alumnes de primària des de Castellar de n'Hug fins a l'escola Lillet a Güell de la Pobla. En aquesta ruta es transporten 9 alumnes. A alguns els han dut a l'escola els seus pares en cotxes particulars.

Fins aquets matí de dilluns a poblacions com Gósol o Castellar de n'Hug s'hi han acumulat uns 10 centímetres de neu, aproximadament.