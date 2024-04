Uns 300 alumnes fan valer el català al Campionat de Scrabble Escolar a Berga

La plaça de Viladomat ha acollit aquest divendres el tercer Campionat de Scrabble Escolar en Català de Berga, que ha comptat amb la participació d’uns 300 alumnes de Bagà, Berga, Gironella i Puig-reig.

Les parelles guanyadores de cada torn, matí i tarda, han estat premiades i han obtingut l’accés per participar en les grans finals del XV Campionat de Scrabble Escolar dels Països Catalans, que es disputarà el 9 de maig a Barcelona.

Tant la regidora d’Educació de Berga, Rosa Rodríguez, com el professor de Vedruna Oriol Riba, i també el president de Scrabble Escolar, Francesc Gallen, han valorat molt positivament que els joves puguin «aprendre a través del joc», així com «defensar la llengua catalana, com a eina d’integració i de país».

Escolars fent partides de Scrabble, aquest divendres a Berga / Ajuntament de Berga