Vols eliminar la calç i els rastres de sabó de les aixetes?

Desfer-te de la calç i del sabó incrustat pot arribar a ser molt difícil si no saps com fer-ho. La neteja freqüent sol ser una de les grans recomanacions a l'hora de poder eliminar més fàcilment les restes de calç o sabó. Tot i que, en aquest article t'expliquem com fer que les teves aixetes tornin a brillar amb un truc casolà que et sorprendrà.

Al mercat podràs trobar diferents productes de neteja específics per a això, però potser no aconsegueixes el resultat que esperes. Si vols estalviar-te uns quants euros, pots posar en pràctica un truc casolà infal·lible.

El superaliment per eliminar la calç de les aixetes

L'únic que necessitaràs és un aliment que tens a la teva cuina. Amb una ceba podràs tornar-li la brillantor a les teves aixetes. Només hauràs de preparar una barreja de ceba crua picada i parts iguals d'aigua. Agafa un drap humit i fregar-la sobre les aixetes i altres elements metàl·lics. Després esbandeix amb aigua de l'aixeta perquè quedi brillant.

La ceba és ideal per eliminar la calç / freepik

La ceba també es pot fer servir per eliminar les olors de pintura. Per això, cal col·locar-la en un recipient amb aigua i així, a poc a poc, anirà disminuint aquesta olor.