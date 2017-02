Reunió a porta tancada i periodistes al carrer

La reunió d'ahir a la nit (com totes les del Patronat de la Patum) es va celebrar a l'interior de l'ajuntament de Berga i a porta tancada. Tanmateix, en aquesta ocasió, també es va prohibir als periodistes prendre imatges del principi de la trobada, i tampoc no es va deixar accedir els informadors a l'edifici del consistori per tal que es poguessin esperar al seu interior, al llarg del vespre i de la nit, fins que s'acabés la reunió.

A més a més, des del govern municipal també es va proposar que els assistents a la trobada d'ahir al vespre hi entressin sense portar els telèfons mòbils.