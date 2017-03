Reconeixement pel projecte de la central de biomassa del Berguedà

La Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa integrada pels ajuntaments de Bagà, Berga, Cercs, Gisclareny, Gósol, la Pobla de Lillet i Saldes ha rebut un dels reconeixmenets dels Premis Alfons Ortuño d´innovació i bones pràctiques a les administracions públiques catalanes que atorga l´Escola d´Administració Pública de Catalunya (Eapc) lliurat aquesta setmana. La mancomunitat ha estat guardonada amb un dels premis especials del jurat pel projecte de construcció d´una central de biomassa que s´està construint al polígon de la Valldan. La iniciativa fomenta la coordinació dels consistoris que integren l´entitat i el departament d´Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat per fer una gestió integral dels boscos de titularitat pública del Berguedà. A mé s´ha valorat la generació de llocs de treball directes i indirectes. El projecte també inclou l´aprofitament de la biomassa per a diferenst equipaments municipals.

La tercera edició dels Premis Alfons Ortuño va comptar amb la participació d´una trentena de projectes desenvolupats per diferents departaments de la Generalitat i ens locals. Els guardons pretenen reconèixer de forma honorífica les actuacions d´innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions públiques catalanes.

El representant berguedà al la lliurament dels premis va ser l'alcalde de la Pobla de Lillet. Vicenç Linares afirma que des de la Mancomunitat valoren molt positivament el reconeixement, ja que "apostem per un projecte que genera idees innovadores en la gestió dels boscos i fomenta millores mediambientals a través de la bioeconomia circular, un concepte que fa referència al creixement sostenible i integrador". Per a Linares resulta satisfactori que "un projecte tan petit com el nostre hagi estat reconegut davant dels projectes de grans administracions públiques que compten amb una major capacitat pressupostària i logística".

La Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa s'ha creat per gestionar les masses forestals de les forests d´utilitat pública, propietat dels ajuntaments, l´aprofitament sostenible de la fusta, de la biomassa i la generació d´energies renovables.

L´acte de lliurament dels Premis Alfons Ortuño es fa fer dimarts a l´Escola d´Administració Pública de Catalunya (EAPC) i va comptar amb la presència de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs; el director de l´EAPC, Agustí Colomines; la directora general de Funció Pública, Susanna Bouis i del síndic de Comptes de Catalunya, Jaume Amat, a més del fill i el germà d´Alfons Ortuño.