Troben sa i estalvi un jove de Guardiola perdut durant 12 hores

Els Bombers de la Generalitat van trobar sa i estalvi aquest diumenge al matí un jove de 20 anys, i de Guardiola de Berguedà, que es va perdre dissabte a la nit entre la Llosa i Tuixén, ja a la comarca de l'Alt Urgell. El noi va sortir amb el seu gos, però es va perdre. Ell mateix va trucar als Bombers dissabte poc després de les 9 del vespre informant que s'havia perdut i no sabia com tornar. El noi no podia continuar perquè hi havia molts singles i ja era massa fosc per tornar cap enrere.



En l'operatiu per trobar el noi, hi van participar set vehicles dels bombers. Finalment, el van troba sa i estalvi poc abans de les 9 del matí i els bombers que van treballar l'operatiu el van traslladar fins al lloc on havia deixat aparcat el vehicle.