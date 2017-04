Demanen que es retiri un cartell de la Patum que relacionen amb el nazisme

L'edició d'enguany del concurs de cartells per anunciar les festes de Corpus del 2017 arriba carregada de polèmica. A través de la plataforma digital change.org s'ha engegat una recollida de signatures per demanar a l'Ajuntament de Berga, qui convoca el certamen, que retiri un dels cinc treballs seleccionats pel jurat.



Els promotors d'aquesta iniciativa asseguren que el cartell Diàleg compara la comparsa dels plens de la Patum amb el règim nazi. A la fotografia utilitzada en aquest treball preseleccionat pel jurat apareix una dona d'esquena, amb una camisa dels vestidors de plens, davant d'un gran edifici. En les darreres hores s'ha identificat que l'edifici es va construir el 1935 a Berlín per acollir la seu del ministeri de l'Aire del Reich. Actualment encara es coneix, de manera popular, com l'edifici del ministeri de l'Aire, però acull la seu del ministeri federal de Finances. Aquest motiu és el que ha portat els iniciadors de la campanya a demanar la retirada del cartell. Ahir s'havien recollit –a l'hora de tancar aquesta edició– un centenar de signatures a través de la plataforma digital.



La regidora de Patum de l'Ajuntament de Berga, Mònica Garcia, va assegurar a Regió7 ahir al vespre que no hi ha previst retirar el cartell del procés de votació popular. En aquest sentit, va explicar que les persones que han format part del jurat, ella inclosa com a representant del consistori, «no van fer cap mena d'interpretació relacionada amb el nazisme». Tot i que assegura que la concepció artística «és subjectiva de cada persona», va deixar clar «que en cap moment no es va pensar en aquest missatge que s'ha fet públic. Ningú va interpretar cap crítica cap a la comparsa dels plens, i encara menys es va relacionar amb el nazisme», va dir.



Garcia va destacar que el cartell no incompleix cap punt de les bases i és per això que deixaran que sigui el jurat popular qui decideixi quin ha de ser el cartell guanyador, i mantindran el treball amb la resta de les quatre opcions seleccionades pel jurat.