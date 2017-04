El Consell fa net de la factura de Font Ollera

Quan un ciutadà berguedà fa el gest aparentment simple de llançar la bossa de les deixalles al contenidor, segurament no és conscient de la complexitat i del cost de les infraestructures i els recursos necessaris per fer una cor-recta gestió dels residus. En el cas del Berguedà, aquesta factura ha sigut més elevada que en d'altres comarques perquè la Generalitat i el Consell Comarcal el 2006 van haver de pagar 2 milions d'euros per poder continuar abocant a Font Ollera un cop legalitzat l'espai. La Justícia va determinar que la construcció de l'abocador no s'ajustava a dret i els contribuents ho van acabar pagant



El Consell Comarcal va acabar assumint el pagament de poc més d'1 milió d'euros a través d'un crèdit que havia d'acabar d'abonar el 2021. L'ens, però, ja ha liquidat aquesta factura gràcies a un romanent de tresoreria que ha permès tancar aquest torturós capítol de la història recent de la comarca en matèria de gestió de residus. Un maldecap menys. De fet, el va acabar de pagar el 2016, però no s'ha conegut públicament fins ara.



Els propietaris de la finca de Palanca, on s'ubica parcialment aquesta dipòsit de residus controlats, van guanyar una a una les diferents batalles judicials que va plantejar als tribunals en desacord amb el fet que els haguessin ocupat una part de la seva finca per fer-hi el dipòsit controlat de residus urbans del Berguedà i amb la forma com s'havia fet. Els tribunals van concloure que l'abocador promogut per les administracions no s'ajustava a dret. La Justícia va obligar a tancar-lo. Aquesta decisió judicial va comportar un greu problema per a la comarca. El Consell Comarcal es va veure obligat a abocar residus al polígon del Bages durant tres anys –des del 20 de setembre del 2004– per tal de no incórrer en responsabilitats penals.





Comprar la finca afectada



La solució que es va trobar per poder continuar abocant les deixalles comarcals a la comarca va ser un acord amb el propietari de Palanca. L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) de la Generalitat va comprar quatre hectàrees de terreny d'aquesta finca per reutiltzar-les com abocador. Eren una petita part de les 17,13 hectàrees de terreny en les quals es va construir l'abocador al seu dia. La factura per la Generalitat va ser d'1 milió d'euros.



Però, a més, el Consell Comarcal del Berguedà va haver d'assumir el pagament de poc més d'1 milió d'euros al propietari en concepte de compensació i indemnització pels danys i perjudicis causats per l'ocupació de la seva part de la propietat, per l'obertura de l'abocador que va entrar en servei el 1996.



El Consell va pagar la indemnització al propietari de Palanca amb un crèdit en col·laboració de l'empresa concessionària de la recollida de deixalles Tractaments Ecològics SA. Van fer un conveni que preveia que aquesta empresa demanava un crèdit pel valor de la indemnització a pagar als propietaris de Palanca (1,04 milions d'euros) i que el Consell els retornaria a l'empresa. La contrapartida va ser un allargament de la concessió per 15 anys més. I és que l'anterior concessió es va interrompre sense indemnitzacions en el moment de tancar l'abocador per ordre judicial.



Ara, el govern del Consell ha decidit liquidar aquesta factura per fer net. «Hem agafat uns diners de romanent de tresoreria d'anys anteriors que teníem reservats per la futura clausura de l'abocador» ha explicat a Regió7 David Font, el president comarcal. «Això es deu simplement a un canvi de costos que hem volgut aplicar: si deixem de pagar els interessos del crèdit , no es repercuteixen al rebut de les escombraries i aconseguim contenir els increments de preu». Així, el Consell ha liquidat el que romania pendent de pagament d'aquest crèdit, que eren 654.437,06 euros.





Contenir el preu del rebut



El president comarcal ha explicat que «hem volgut contenir el rebut de les escombraries. Mantenir aquesta operació de crèdit, que va ser necessària el 2006, obligava al consell a tenir cada any una previsió d'uns 100.000 euros per cobrir aquesta despesa del crèdit, i aquests diners els acabàvem repercutint als rebuts dels contribuents». El president comarcal ha afegit que «en uns moments on la taxa de l'Agència de Residus està pujant de forma progressiva, estem buscant les fòrmules necessàries, no només amb temes de reciclatge, sinó també a nivell de costos que ens permetin congelar el preu i no traslladar als ciutadans aquests increments del cànon».



El president comarcal té clar que liquidar aquest crèdit era necessari. «Creiem que era una necessitat. Cal tenir en compte que en el moment que es va signar l'operació de crèdit els interessos eren relativament elevats, i actualment no tenia sentit mantenir aquesta operació perquè ens costava massa diners al Consell Comarcal». Aquest ha estat el motiu que ha impulsat al govern berguedà a cancelar-ho.





Autonomia financera



La liquidació d'aquest crèdit significa guanyar autonomia financera. «Suposa estar alliberats de cara al futur per prendre decisions en el tema dels residus i de la gestió del propi abocador sense cap lligam financer» ha declarat el president del Consell Comarcal del Berguedà.



A part del milió d'euros esmentat, l'acord al que es va arribar amb els propietaris de Palanca preveia el Consell pagués indemnitzacions pels futurs danys i perjudicis que el funcionament de l'abocador hagués pogut causar en l'explotació agrícola de Palanca. David Font ha aclarit que en aquests anys l'ens no ha hagut de pagar res més. «La sentència al seu dia era clara. Es va procedir al pagament que el jutge va determinar i des de llavors també hem treballat per garantir les mínimes molèsties a veïns de les finques del costat».