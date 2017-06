Berga viu amb intensitat i molta calor la seva primera Patum completa

La capital de la Patum ha posat el punt i final aquesta nit als primers salts complets de la festa amb els clàssics tirabols. Faltaven deu minuts per les 4 de la nit. La massificació i la calor han estat el protagonistes de la celebració que no patia un Corpus tant calurós des del 2003, enguany amb màximes de fins a 35 graus.

Les colles han tingut les dificultats habituals per fer-se rotllana, algunes més que d'altres com per exemple l'àliga que sempre ha de fer mans i mànigues no només per poder puntejar el seu ball sinó per giravoltar.

Un dels moments àlgids de la celebració van ser els salts de plens. El primer es va desenvolupar amb normalitat. El segon es va haver d'aturar quan faltaven 10 minuts per les 3 de la nit. Una dona va caure sota la zona de l'empostissta -on toca el tabaler a la plaça de Sant Pere -, a causa de l'aglomeració de persones, el foc i el fum. Quan els membres del dispositiu de seguretat ho van detectar, de seguida es van encendre les bengales vermelles, els músics van deixar de tocar i es va obrir un passadís d'evacuació fins a l'hospital de campanya de la Creu Roja a la plaça de Viladomat. Aquest és el procediment d'actuació establert per aquests casos. Fonts consultades per aquest diari van indicar que la jove va patir un fort cop a una cama. Per això se la va traslladar al servei d'urgències de l'hospital comarcal Sant Bernabé de Berga on va ser atesa.



Primer saltadors gràcies al sorteig

Enguany, 76 persones van poder saltar gràcies als tiquets aconseguits en el sorteig dels salts de plens promoguts pel govern de Berga per primer cop a la història de la festa per fer-la més participativa. L'alcaldessa Montse Venturós i la regidora de Patum Mònica Garcia es van encarregar personalment de lliurar els tiquets a les persones afortunades. 38 van saltar en el primer salt i 38 més en el segon. La resta saltaran diumenge. En total, en els quatre salts de plens de tot el Corpus saltaran de ple 400 persones.



Dispositiu de control amb pocs efectius

Anit es es va estrenar el dispositiu de control dels assistents que entraven amb motxilla a la plaça. Va ser de menys intensitat del que s'havia anunciat. Només un parell d'agents van revisar les bosses i motxilles de les persones que volien accedir a l a plaça. S'havia previst mobilitzar un dispositiu de 30 persones per controlar els cinc accesos de l'espai.

L'operatiu no es va poder realitzar tal i com s'havia programat i anunciat perquè l'empresa de seguretat privada que el consistori havia contractat per, entre d'altres, ajudar en aquestes tasques, no es va presentar a fer la seva feina a l'hora que se'ls havia demanat, segons han explicat fonts municipals. Anit se'n desconeixien els motius. Aquesta incompareixença va obligar els responsables de la policia local a redistribuir els seus efectius. I els controls van ser en un sol punt i a cura de dos agents.

A més, no es va prohibir accedir a la plaça amb motxilles (com s'havia anunciat en roda de premsa al seu dia) sinó que els agents es van limitar a revisar les bosses per evitar que els seus propietaris hi duguessin materials perillosos.