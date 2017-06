Berga viu una calorosa i multitudinària Patum completa

Berga va viure anit els salts de la primera Patum completa d'enguany. La plaça estava atapeïda i les comparses tenien els habituals problemes per fer rotllana. Els salts van començar amb el cant previ dels Segadors. Al balcó, al costat de l'alcaldessa Montse Venturós hi havia la vicepresidenta Neus Munté, entre altres autoritats. A l'hora de tancar l'edició, els salts es desenvolupaven amb normalitat.