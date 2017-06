Els petits patumaires prenen el carrer per un dia

Els carrers de Berga s'han llevat amb ressaca patumaire i com cada divendres de Corpus, els més petits estan a punt per gaudir del seu dia, el de la Patum Infantil. Ja des de ben d'hora al matí, han fet la tradicional passada pels carrers de la ciutat fins arribar a la plaça de Sant Pere. Una passejada que passa desapercebuda per a molts dels berguedans que encara dormen, després de fer els salts fins a altes hores de la matinada.

Tota la comparseria de la festa infantil ha sortit de la zona esportiva per dirigir-se al centre neuràlgic de la celebració. Pel camí, ha tingut lloc un salt de maces, guites i gegants a la carretera de Sant Fruitós. També s'hi ha fet un ball de l'àliga per recordar, a Joan Rafart, qui va ser el fundador de la Patum Infantil i traspassat fa més d'un any. Les mateixes comparses, excepte l'àliga, han tornat a fer un salt a la plaça de Sant Joan després del tradicional esmorzar que han preparat els administradors de la festa.

La comitiva, amb la presència de la Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, i també dels administradors i dels nens i nenes de les safates i de les palmes, ha arribat fins a la plaça de Sant Pere. Tot a punt per l'inici de la festa dels més menuts. Després de dues setmanes d'assajos i preparatius, prop de 200 nens protagonitzaran la seva particular Patum, que estarà marcada, de nou, per les altes temperatures.

Després del salt d'aquest matí, de Lluïment, la celebració seguirà a la tarda amb quatre tandes de Patum i dos salts de plens.

Normativa del foc

La festa infantil d'enguany està ambientada d'un caire reivindicatiu. Els seus responsables reclamen una excepció en l'aplicació de la normativa del foc que impedeix que els menors de 10 anys puguin formar part d'una comparsa de foc. Enguany, aquesta condició s'ha tingut en compte i ha afectat en el repartiment dels salts entre els infants. L'objectiu és continuar treballant amb la campanya iniciada fa un any per aconseguir una exempció al Corpus berguedà.

L'Associació de la Patum Infantil està redactant un dossier per argumentar totes les mesures de seguretat que hi ha al voltant de la festa per aconseguir que es reconegui la seva excepcionalitat. Entre els convidats, hi ha avui el Director de Cultura Popular, del departament de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, "Nosaltres com a administració estem donant tot el suport tècnic perquè puguin fer aquesta petició que serveixi per salvaguardar una festa tant arrelada entre els infants com és la Patum", ha dit.