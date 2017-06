El BdeGust celebra els 10 anys amb una setmana d'actes

La mostra gastronòmica i vitivinícola BdeGust que promou l'Associació Cultural de la Font del Balç arriba als deu anys de vida. Per commemorar aquesta efemèride, enguany el certamen creix, durarà tota una setmana amb diversitat d'actes, i alguns seran especials d'aniversari. Així ho van explicar, ahir a cal Font de Sagàs, els promotors d'aquesta consolidada iniciativa.

Una de les novetats del desè aniversari és la incorporació del restaurant vinateria Victòria de Gironella, que impulsa les activitats adreçades a un públic de caire més professional, que començaran el dilluns 26 i s'acabaran el divendres 30. El seu responsable, Eduard Finestres, ha explicat que «s'ha fet un esforç» per poder confegir aquest programa entre setmana. Dilluns 26, al Victòria es presentarà el Còsmic Celler de l'Empordà, un projecte de cultiu biodinàmic a Catalunya, i hi haurà el seu propietari, Salvador Batlle. Dimarts 27 s'explicarà què es bevia «abans que existís el cava i el xampany», els anomenats vins ancestrals. El dimecres 28 a l'església vella de Gironella es presentarà el llibre «Premses, tines i trulls medievals. Com es vinificava a l'època medieval al nord del Bages, Berguedà i part del Solsonès», dels berguedans Ramon i Jaume Corominas Camp. El mateix dia es presentarà el penúltim número de L'Erol, dedicat a la cultura del vi al Berguedà, i es farà la presentació dels cellers i persones de la comarca que elaboren vi. També hi haurà una taula rodona que intentarà respondre la pregunta de si el Berguedà pot ser una destinació enoturística «en pocs anys». El dijous 29, el Victòria acollirà un sopar a base d'un maridatge amb productes del Berguedà i vins sense denominació d'origen, i divendres 30, un tast de garnatxes blanques de la Terra Alta a càrrec de la sommelier berguedana Sílvia Culell. Per participar a les activitats del Victòria cal apuntar-s'hi al 93 825 19 76.

Una altra de les novetats d'enguany és que dissabte també hi haurà actes, va detallar, ahir, Karina Behar, de l'Associació Cultural Font del Balç. En concret es farà un sopar de celebració del desè aniversari amb un maridatge de vins en el qual participaran tots els restaurants que han estat presents a la mostra en aquest temps i també els elaboradors de productes de proximitat. Les places són limitades i les entrades es poden adquirir fins al 27 de juny als ajuntaments de Gironella i Casserres, als restaurants La Cabana, Ca la Quica, la Destil·leria, Cal Fuster, Logos-Berguedà, Niu Nou, la Font del Balç i Victòria, i a la llibreria Guinó de Gironella.

Les activitats es clouran diumenge 2 de juliol a la Font del Balç. A partir de 2/4 de 12 del matí hi haurà tastos d'11 cellers de diferents DO de Catalunya i degustacions dels elaboradors del Berguedà, a més d'activitats paral·leles durant tot el dia. Karina Behar va destacar que enguany serà un BdeGust «extraordinari» per celebrar els deu anys de vida.