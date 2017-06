Berga acull la tercera edició del Fòrum de Joves Talents

L´Exploratori de Recursos de la Natura, la Universitat Politècnica de Catalunya i l´Ajuntament de Berga impulsen la tercera edició del programa Fòrum de Joves Talents de Catalunya. Aquesta activitat té per objectiu promoure la ciència i la tecnologia entre els joves estudiants pre-universitaris dels centres participants Es tracta d'uns quaranta estudiants de 4t d´ESO i 1r de Batxillerat amb els millors expedients de tot Catalunya, formaran part del programa i participaran en les activitats que es faran del 28 de juny a l´1 de juliol al Pavelló de Suècia de Berga.

El tema central d´aquesta edició serà el ´Nexe Aigua-Energia´ i inclourà presentacions i ponències a càrrec de científics rellevants experts en la matèria, com per exemple: Rafael Mujeriego, president de l´Associació Espanyola de Reutilització Sostenible de l´Aigua i Catedràtic d´Enginyeria Ambiental (jubilat) de la Universitat Politècnica de Catalunya; Laia Sarquella, Tècnica de la Divisió de Gestió Energètica de l´Institut Català d´Energia i Gabriel Borràs, responsable de l´àrea d´adaptació de l´Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

D´altra banda, els estudiants seleccionats pel Departament d´Ensenyament també tindran l´oportunitat de realitzar visites a diferents equipaments berguedans com el Museu de les Mines de Cercs, l´embassament de la Baells, l´estació depuradora d´aigües residuals de Berga i el Museu de la Colònia Vidal. A més, també assistiran a un taller amb el berguedà Xavier Caballol, "un exemple de superació després d´haver completat la Titan Desert 2017, una de les proves esportives de bicicleta de muntanya més dures del món".

L´acte inaugural del Fòrum es farà el dijous, 29 de juny, a les 12 del migdia. Es tracta d´una activitat oberta al públic que constarà d´una conferència titulada ´Canvi climàtic: impacte en la quantitat i qualitat d´aigua i en els recursos energètics´, a càrrec del director de l´Institut Català de Recerca de l´Aigua, Damià Barceló.

Conferència de Lluís Torner

La clausura del Fòrum tindrà lloc al Pavelló de Suècia el dissabte, 1 de juliol, a 2/4 de 6 de la tarda. L´acte també serà obert al públic general i s´iniciarà amb la presentació dels resultats del Fòrum, per part dels joves participants. A 2/4 de 8, el director de l´Institut de Ciències Fotòniques i Premi Nacional de Recerca 2016, el berguedà Lluís Torner, oferirà una conferència anomenada ´Recerca: explorar la frontera?´. L´acte conduït per la meteoròloga de TV3, Gemma Puig, finalitzarà amb la interpretació musical del duet format per la soprano, Queralt Aymerich, i la pianista, Mariona Casellas.

El Fòrum de Joves Talents de Catalunya de 2017 compta amb el patrocini de la Diputació de Barcelona i amb la col·laboració del Departament d´Ensenyament, el Departament d´Empresa i Coneixement i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l´Associació Catalana d´Entitats de Recerca, el Museu de les Mines de Cercs, La Serradora Boix i el Grup Liven.