Berga dóna suport als pacients amb malalties inflamatòries intestinals

L'Ajuntament de Berga s'ha adherit a la campanya No puc esperar! que impulsa, des del 2013, l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa amb l'objectiu de facilitar el dia a dia de les persones afectades amb malalties inflamatòries intestinals que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós.

La berguedana Tanit Tubau, afectada per la malaltia de Crohn, va ser l'encarregada de presentar la moció d'adhesió a la campanya, entrada a ple a través del grup municipal d'ERC al ple municipal d'aquest dijous. Tots els partits del consistori han votat a favor de la proposta que pretén facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc i conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats que tenen qui les pateixen.

Dins d'aquesta campanya, l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa emet targetes No puc esperar! perquè aquests pacients les utilitzin. Són els metges de les Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu col·laboradors qui les lliuren als pacients quan ho consideren necessari. Les targetes són gratuïtes i no són nominals. Des de d'aquesta associació es treballa per arribar a acords de col·laboració amb equipaments i establiments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i el més ràpidament possible als portadors de les targetes esmentades.

L'Ajuntament de Berga s'ha adherit a aquest projecte i s'ha compromès a promoure la implicació dels comerços i l'associació Bergacomercial al projecte. De la mateixa manera, amb el text aprovat el consistori s'ha compromès a promoure la difusió de la iniciativa a tota la ciutadania i, amb especial atenció, als comerços, al Centre d'Atenció Primària i a l'Hospital Sant Bernabé.