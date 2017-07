La segona setmana jove de Gironella reforça les activitats lúdiques

Gironella es prepara per celebrar la segona edició de la setmana jove, amb més activitats lúdiques i amb totes les propostes concentrades en dos caps de setmana, concretament del 21 al 23 de juliol i del 28 al 30 de juliol.

El regidor de l'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Gironella, David Saborido, va explicar ahir en la presentació dels actes que la segona edició d'aquesta setmana jove arriba amb alguns canvis, tenint en compte l'experiència de l'any passat. Va remarcar que s'ha apostat per concentrar totes les activitats de divendres a diumenge per facilitar la participació dels joves i també d'altres perfils de públic que hi estiguin interessats. D'altra banda, va destacar que s'ha decidit apostar per activitats més lúdiques.

Saborido va remarcar que la programació s'ha decidit conjuntament amb els membres del Grup de Joves de la vila, que va renéixer l'any passat amb energies renovades. L'objectiu, va assegurar, és omplir Gironella d'activitats per a un perfil més jove durant dos caps de setmana «en un estiu que és molt llarg» com a complement d'altres propostes que s'organitzen al municipi. Per exemple, hi haurà una gimcana, una festa blanca, un torneig de futbol bombolla , una sessió d'autocinema i una de karaoke, entre d'altres. Totes les activitats es poden consultar al Facebook de l'entitat juvenil.